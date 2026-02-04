Pretres v slovenskem športu, umrl dolgoletni trener Miloš: »To je enostavno nemogoče«

Kickboxing zveza Slovenije (KBZS) je na Facebooku sporočila žalostno vest: umrl je njihov član, prijatelj in kolega Miloš Rozman, dolgoletni trener in pomemben del slovenske kikboks skupnosti. Po navedbah zveze bo pogreb v petek, 6. februarja, ob 15.30 na pokopališču Izlake. Rozman je bil glavni trener kluba Pon Do Kwan Izlake. Na spletni strani kluba ga opisujejo kot nosilca črnega pasu 5. dan in trenerja, ki je delo opravljal več kot 25 let, pod njegovo taktirko pa je klub vzgojil številne prvake in uspešne borce. V objavi KBZS so zapisali, da si ga bodo zapomnili po nasmehu, pozitivni energiji in dobrosrčnosti ter ob tem izrekli sožalje vsem svojcem, prijateljem in bližnjim.

Pod objavo se vrstijo odzivi, ki kažejo, kako močno je Rozman zaznamoval športno družino. Eden od komentatorjev se ga je spomnil kot borca, ki se »nikoli ni predal, ne glede na rezultat«, in dodal, da mu je sodil »nešteto čudovitih borb«, ter izrekel globoko sožalje tudi v imenu kluba borilnih veščin s Ptuja. Drugi so zapisali, da »ne morejo verjeti, da ga ni več« in da je to »enostavno nemogoče«, večkrat pa se ponovi tudi preprosta, a težka misel: zakaj odhajajo najboljši.

Slovo od Miloša Rozmana bo v petek na Izlakah.