Pretres v UKC Ljubljana! Generalni direktor ponudil odstop

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi na današnji seji ponudil odstop. Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Trontelj, se bo svet o ponujenem odstopu izrekel na dopisni seji, ki bo sklicana v torek zjutraj. Dodal je, da Jugovo odločitev spoštujejo. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano.

»Zato, da bo zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornost prihodnosti UKC Ljubljana,« je po današnji seji dejal dosedanji generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Jug. Dodal je, da je »ta ustanova izjemno pomembna, pomembna za vse nas, ni važno, kdo jo vodi, važno pa je, da je dobro vodena«, zato je novemu vodstvu zaželel veliko sreče.

Še nedavno zanikal, da bi razmišljal o odstopu

»Vendar je v tem času prišlo do menjave sveta zavoda, kar je jasno sporočilo,« je pojasnil spremembo. Danes se je svet zavoda namreč sestal prvič, odkar je vlada v njem zamenjala predstavnike ustanovitelja. Za novega predsednika sveta so izbrali Matjaža Trontlja, ki je to funkcijo že opravljal v času prejšnje vlade Janeza Janše, sicer pa prihaja iz NSi.