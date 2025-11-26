Pretres v vrhu: dr. Leonida Zalokar izstopila iz Golobove skupine in zapušča vodenje zavoda

Dr. Leonida Zalokar, dolgoletna ravnateljica Strokovnega centra Planina in namestnica v Golobovi fokalni skupini za obravnavo otrok z nevarnim vedenjem, je najprej izstopila iz strokovne skupine, danes pa napovedala še odhod z vrha zavoda, poroča Dnevnik.

Iz fokalne skupine je izstopila 21. novembra, ker je, kot je povedala za Dnevnik, dobila občutek, »da njeno strokovno in dolgoletno znanje o otrocih in mladostnikih ni nikoli slišano ter da fokalna skupina ignorira znanstveno podprte rešitve«.

V odstopni izjavi je zapisala, da trenutna zasnova skupine »ne omogoča izvedbe prispevka na ravni, ki je skladna z mednarodno priznanimi strokovnimi smernicami«, ter dodala: »Ne morem prevzemati strokovne odgovornosti za postopke, odločitve in usmeritve, ki jih sprejema skupina.«

Po neuradnih informacijah so jo v fokalni skupini že nadomestili s študentko Evo Beban.

Dr. Zalokar je v začetku tedna sporočila še, da bo odstopila kot ravnateljica Strokovnega centra Planina. Funkcijo bo opravljala najkasneje do 31. avgusta 2026, zadnje leto svojega mandata pa želi posvetiti urejenemu prenosu pristojnosti. Odločitev sprejema zaradi želje po nadaljnjem strokovno-raziskovalnem delu doma in v tujini, »povsem zunaj javnega sektorja«, kot je zapisala v današnji izjavi.

