Pretresi na N1 Slovenija: Katja Šeruga razrešena z mesta direktorice

Potem ko je upravljanje medijev iz skupine United Group prevzela mednarodna investicijska skupina Alpac Capital, je bila z mesta direktorice Adria News Production Slovenija danes razrešena Katja Šeruga, je neuradno izvedela STA. Šeruga sicer zaenkrat še opravlja naloge urednice portala N1 Slovenija. Šeruga je danes po neuradnih informacijah STA zaposlene obvestila o spremembah v družbi, pri čemer je dodala, da njena razrešitev s položaja direktorice ne vpliva na njeno delovno razmerje in druge obveznosti, ki jih opravlja. Te pa so uredniške. Zaposlene je pozvala, naj nadaljujejo z opravljanjem profesionalnega in kakovostnega dela.

Dolgoletna novinarka in urednica Šeruga je bila od ustanovitve N1 v Sloveniji direktorica ter odgovorna in glavna urednica portala, ki je od sredi leta 2021 postal vpliven novičarski portal, ki zaposluje več kot 30 novinarjev, urednikov in drugih. Letos je sodirektor postal tudi Wouter van Houwelingen, ki so ga po informacijah STA prav tako razrešili. Kdo bo novi direktor, še ni jasno. Po nekaterih informacijah pa naj bi bil eden od novih direktorjev lahko tudi lastnik portugalskega sklada Alpac Capital Pedro Vargas David.

Mednarodna investicijska skupina Alpac Capital in telekomunikacijsko-medijska skupina United Group sta konec maja potrdili dogovor o prodaji Adria News Network (ANN). Gre za medijski del poslovanja, v katerega sodijo tudi mreža N1 v Srbiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Sloveniji ter številni drugi regionalni mediji. Lastnik sklada Alpac Capital Pedro Vargas David je v ponedeljek že prevzel direktorske funkcije v podjetjih v Srbiji, prek katerih poslujejo N1, Nova S, Nova.rs, Radar in Danas, danes poroča srbski portal Raskrikavanje.

Razrešili tudi direktorja na Hrvaškem in v Srbiji

Poleg Šeruge so danes razrešili tudi programskega direktorja N1 na Hrvaškem Tihomirja Ladišića, v sredo naj bi bil razrešen tudi direktor N1 Sarajevo Amir Zukić. Pri United Group so maja ob dogovoru o prodaji sporočili, da zaključek transakcije ob odobritvi regulatornih organov pričakujejo v drugi polovici leta 2026. Alpac je tako prevzel upravljanje v medijih iz skupine United, čeprav zaenkrat naj še ne bi imel dovoljenja regulatorja iz Luksemburga.

Na to je danes opozorila tudi predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever. Dejala je, da je celoten postopek stekel zelo na hitro in na neobičajen način, kar sproža zaskrbljenost za uredniško neodvisnost teh medijev, ki so na območju Balkana zelo pomembni. Izvedba dela posla je sicer naletela na oviro v Črni gori, kjer je tamkajšnje gospodarsko sodišče zaradi spora z manjšinskimi delničarji z začasnim ukrepom ustavilo spremembe, ki bi omogočile prenos večinskega deleža United Media v Televiziji Vijesti.

Ustanovitelj United Group Dragan Šolak in nekdanja glavna izvršna direktorica Victoriya Boklag sta zaradi načrtovane prodaje sicer maja pred sodiščem v Londonu sprožila postopek proti skladu BC Partners. Izrazila sta skrbi zaradi kupca, njegovih povezav z oblastmi v Srbiji ter posledic, ki bi jih lahko imela prodaja za uredniško neodvisnost medijev.