Pretresljiva izkušnja slovenskega vodnika, ki je rešil 20 ljudi: »Le vprašanje časa je bilo, kdaj bo udaril ...«

PEKEL NA FILIPINIH

Robinzonske počitnice na Filipinih so postale boj za preživetje. Turistični vodnik o avanturi, ki jo bodo potniki pomnili za vselej.

»Bil je še en november, ko začenjamo potovanja na rajske Filipine. Nič ni dalo slutiti na razdejanje, ki sta ga manj kot v tednu dni pustila dva supertajfuna Tino in Fung-wong,« se je kmalu po tistem, ko so tik pred zdajci zapustili uničeno pokrajino, oglasil turistični vodnik pri Agenciji Oskar Senad Osmanaj. Turistični vodnik je že od leta 2008, od 140 do 180 dni na leto je kje na tujem. To ni bila njegova najhujša izkušnja, saj je doživel tako rekoč vse, »vojno v Libiji, oborožen napad Hezbolaha, oborožen roparski napad, podobne tajfune, nevarne plovbe«.»Potnikom smo obljubili robinzonske ...