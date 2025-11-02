Pretresljiva izpoved vdovca Vikija (39): »Otroka sta se dan pred smrtjo poslovila od mame«

39-letni oče dveh otrok, samohranilec in vdovec Viki Pavlič živi na Nizozemskem. Pred dvema letoma se je moral z družino v dveh mesecih posloviti od svoje žene, takrat 33-letne Kristine Šiplič Pavlič. Umrla je za posledicami raka trebušne slinavke, ko sta bila otroka stara pet let ter dve leti in pol. Za portal MMC RTV Slovenija je Viki delil nekaj misli o ohranjanju spomina na mamo, o žalovanju in pomoči. In opisal, kako so se poslovili od Kristine.

»Če na hitro povzamem: star sem 39 let, spoznala sva se, ko sem jih imel 24, ona je bila stara 20 let. Študirala sva v Mariboru in po enem letu sem se preselil na Nizozemsko, kjer sem nadaljeval študij. Po treh letih zveze na daljavo se mi je pridružila leta 2014. Potem sva se leta 2016 poročila, dve leti pozneje dobila prvega otroka, med korono, leta 2020, še drugega, umrla pa je avgusta 2023,« Viki najprej pojasni kronološko zaporedje dogodkov.

Situacija je bila še toliko težja in absurdna, saj sta bila oba zakonca predana zdravemu načinu življenja.

»Midva se res nisva želela sprijazniti, saj se verjetno nihče noče, kajne? Tako mlada, v takšni kondiciji. Stara je bila 33 let, res sva se trudila za zdrav način življenja. Da sva dovolj spala, čeprav sva imela male otroke, da sva jedla zdravo. Vedno sva se trudila biti ozaveščena o vsem, ker si v primeru bolezni nisva želela očitati, da sva si sama kriva. Nisva si mislila, da se bo to tako hitro zgodilo, in vsak se sprašuje, zakaj ravno jaz? Ko so prijatelji to izvedeli, niso mogli verjeti, ker da sva najbolj zdrav par, ki ga poznajo. In res se ti ne zdi pravično, ker sva se res trudila živeti zdravo in potem se nama je zgodilo to,« je za portal MMC RTV Slovenija povedal vdovec.

Sreča je bila, da sta bila še majhna

Kako tako majhnima otrokoma razložiš težo »Otroka sta se poslovila dan pred smrtjo. Videli smo, da se je njeno stanje zelo poslabšalo. To je nepredstavljivo, kako hitro lahko človeka razgrize ta hudič. Ko smo se zavedali, da mogoče ne bo več priložnosti, smo hoteli, da se poslovita, dokler je še v kolikor toliko dobrem stanju. Da si to zapomnita. Povedal sem jima, da se bomo poslovili in da je verjetno ne bosta več videla. Da naj kaj vprašata, povesta, narišeta … nekaj smo narisali in ji tudi nesli. Sreča je bila, da sta bila še majhna.«

Njene zadnje besede so bile: »Ljubim te.«

Ko je otrokoma povedal, da mamice ni več, da je mami umrla, sta bila nekaj sekund čisto tiho, potem pa sta vprašala, ali jo lahko vidita. »Nisem bil pripravljen na to, ampak sem rekel ok in smo pač šli nazaj v hospic. Z njo sta bila kakšnih 15 minut in to je bilo tudi ključno, da sta imela priložnost jo pretipati, nas vse vprašati in razumeti, kaj pomeni, da mamice ni več. Ker mlajši je vzklikal: 'Mami, mami!' pa ni bilo nič od nje. 'Pa kako je ni tu, če pa je tu?' Rekel sem, da je telo še tu, ampak ne sliši več. Potem je udaril v posteljo, tako po pomoti, bum, bum, pa trese, bil je malo nagajiv, in sem mu rekel, da je nič več ne boli. Poskušal ji je odpreti oko, pa je rekel, da ga noče gledati. Timi jo je ta čas prijel za roko in vprašal, kaj se zgodi, če roko dvigne, ali pa je dvignil roko in rekel: 'Joj, kako je mrzla.'«

Krsto porisali, jo pobarvali in napisali sporočila

Pogreb je bil nekoliko nekonvencionalen po naših slovenskih standardih. Najprej so imeli en pogreb na Nizozemskem, teden pozneje pa še v Sloveniji, je povedal Viki. »Najprej je bila v krsti. Nekaj dni prej smo krsto tudi porisali z otrokoma, jo pobarvali in napisali sporočila. Dali smo ji tudi neke stvari v roke, da jih je imela s seboj, pa risbice. Ko je bilo pogreba konec, smo prišli z njo v krsti do prostora, kjer se odpre peč, krsta je šla noter in mi smo bili poleg. V Sloveniji ne vem, ali je to sploh mogoče, mi pa smo lahko videli vse do zadnje sekunde, ko so se vrata zaprla. Tako da imata onadva ves spomin tak kot jaz. S tem, ko rasteta, bosta postavljala nova vprašanja, pa na nov način premleva isto stvar, zato sem hotel, da doživita vse to, ne skozi moje misli ali skozi moje besede, temveč da sta sama to videla,« je za omenjeni portal zaključil Viki.