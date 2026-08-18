Izpoved Nike Kovač, ki bo stresla Slovenijo: »Veliko sem prejokala, ostala sem popolnoma prazna«

Aktivistka in šefica Inštituta 8. marec je po nekaj mesecih relativnega zatišja udarila. Kot je znano, je Nika Kovač konec leta 2025 napovedala, da se želi po koncu kampanje My Voice, My Choice, katere cilj je izboljšanje dostopa do varnega splava v Evropi, umakniti iz nevladnega sektorja oziroma aktivizma in se posvetiti drugim stvarem. Januarja 2026 je med drugim omenjala pisanje doktorata in delo s knjigami.

FOTO: Voranc Vogel

A to je zdaj očitno preteklost, saj Nika Kovač tako pravi, da je nazaj.

Ob tem pravi, da je bilo zadnjih nekaj mesecev zelo težkih. »Veliko sem prejokala, bila sem utrujena in popolnoma prazna. Razočarana nad svetom. Vojnami. Lažmi. Pa tudi praznimi neoliberalnimi politikami, ki vedno znova pripeljejo do avtoritarizma,«.

Delova osebnost leta 2025 Nika Kovač je postala Delova osebnost leta 2025. Razglasitev je potekala 14. januarja 2026, zmagovalko pa so med nominiranci izbrali bralci Dela. Kovačeva, direktorica Inštituta 8. marec in koordinatorka evropske kampanje My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira), je priznanje prejela predvsem zaradi odmevnega delovanja na področju civilne družbe in uspeha omenjene evropske pobude za varen in dostopen splav. V utemeljitvi so jo pri Delu označili za eno najbolj vidnih in vplivnih predstavnic civilne družbe v Sloveniji.

»Nazaj sem, ker verjamem, da si kot družba zaslužimo več«

Kovačeva se je tako spraševala, ali sploh želi nadaljevati s svojim delom. »Spraševala sem se, ali je vredno. V zadnjih nekaj letih sem tako pogosto čutila jezo in nemoč. Jezo nad poslanci različnih barv in strank, ki na koncu ne delajo za ljudi. Jezo, ker smo bili v I8M vedno glasni. Jezo, ker sem se na koncu dneva kljub skupnosti počutila tako sama. Potem pa sem se odločila, da grem vsak dan posebej. Naredila sem na tisoče korakov. Ponovno čutila sonce. Brala knjige. Se smejala dolgo v noč. Spoznala nove ljudi in bila samo Nika.Po nekaj mesecih je jeza začela popuščati, obup je zamenjal mir in dan za dnem sem začela videti obrise prihodnosti, ki si jo želim. Nazaj sem, ker verjamem, da si kot družba zaslužimo več. Ker si zaslužimo svet, v katerem smo drug do drugega prijazni.

Svet, v katerem lahko vsi živimo dostojno življenje. Svet, v katerem imamo dom, zdravnika. Svet, v katerem ni vojn in laži. Svet, ki ga lahko zgradimo skupaj. Odločila sem se, da ne bom več jezna. Mirna sem, ker vem, kakšne družbe si želim. Vesela sem, ker jo gradim z ljudmi najrazličnejših prepričanj. Nismo vaši in naši. Smo skupnost, ki si zasluži več. Nazaj sem. In smo. Ker je tako prav. Ker lahko skupaj zgradimo nekaj lepega,« je zaključila.