Pretresljiva najdba v garaži: Slovenec ga je našel poškodovanega, strelno rano so že napadle ličinke muh

V Veterini Golob so pred dnevi sprejeli mladega lisjaka, ki ga je najditelj odkril v svoji garaži in takoj opazil, da je poškodovan. Ob veterinarskem pregledu se je pokazalo, da ima strelno rano, poškodba pa ni bila več sveža, saj so rano že napadle ličinke muh. Kako dolgo je lisjak s takšno poškodbo živel, ne vedo, jasno pa je, da je potreboval pomoč.

»Najditelj ni vedel, kaj natančno se mu je zgodilo. Vedel je samo, da žival pred njim trpi in da potrebuje nekoga, ki bo ukrepal,« so zapisali na facebook strani Veterine Golob.

Ko so lisjaka sprejeli v oskrbo, so veterinarji ugotovili, da ima strelno rano. Poškodba ni bila sveža, rana pa je bila že polna ličink muh, kar je kazalo na to, da je moral lisjak s poškodbo živeti že nekaj časa. »Ne vemo, koliko dni je nosil to rano. Ne vemo, koliko kilometrov je prehodil z bolečino, koliko noči je preživel sam in koliko moči je moral porabiti samo zato, da je ostal živ,« so zapisali ob pretresljivem primeru.

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Odstranili so metek in začeli zdravljenje

Lisjaka so pregledali, rano temeljito očistili in oskrbeli, odstranili ličinke in metek ter začeli zdravljenje. A pri divji živali se s prvo oskrbo delo šele začne. Kot pojasnjujejo v Veterini Golob, takšni pacienti potrebujejo diagnostiko, zdravila, redne kontrole ter spremljanje celjenja in splošnega zdravstvenega stanja. Vsakodnevno spremljajo apetit, telesno kondicijo, prebavo, vedenje in odziv na zdravljenje.

Pomemben del okrevanja je tudi primeren prostor. Divja žival namreč potrebuje mir, varnost in čim manj nepotrebnega stika s človekom. Poskrbeti je treba tudi za svežo vodo, primerno prehrano, čistočo in dovolj prostora za postopno vračanje telesne moči.

Posebno pozornost namenjajo tudi prehrani, ki jo prilagajajo vrsti, starosti, zdravstvenemu stanju in fazi okrevanja. Nekatere živali namreč poleg poškodb trpijo tudi zaradi izčrpanosti, dehidracije, podhranjenosti ali dolgotrajnega stresa.

»Ne želimo, da se navežejo na nas«

Pri rehabilitaciji divjih živali pa obstaja še ena pomembna posebnost. »Ne želimo, da bi mlad lisjak v človeku začel iskati varnost ali hrano. Želimo, da med zdravljenjem ohrani svojo naravno previdnost, svoje vedenje in vse tisto, kar bo nekoč potreboval za samostojno življenje,« so poudarili.

Mladi lisjak bo po njihovih navedbah potreboval še zdravljenje, zdravila, oskrbo rane, kakovostno hrano, varen prostor, higieno, vsakodnevni nadzor in predvsem čas. Pri nekaterih živalih okrevanje traja več tednov, pri drugih tudi mesece. »Pri domači živali je čudovito, ko nam začne zaupati. Pri divji živali pa je največji uspeh nekaj povsem drugega. Največji uspeh je dan, ko nas ne potrebuje več.«

Letos sprejeli že skoraj 800 zavarovanih prostoživečih živali

V Veterini Golob so ob tem zapisali, da so samo letos v oskrbo sprejeli že skoraj 800 osebkov zavarovanih prostoživečih vrst ter več kot 60 živali vrst, ki niso zavarovane. Vsaka od njih potrebuje prostor, hrano, veterinarsko zdravljenje, zdravila, material, higieno in vsakodnevno oskrbo. Nekatere ostanejo le nekaj dni, druge več tednov ali mesecev.

Ob koncu objave so se zahvalili tudi najditelju, ki mladega lisjaka ni pustil brez pomoči in vsem, ki bi z donacijami pomagali pri njihovem delu. Kako se bo zgodba mladega lisjaka končala, za zdaj ne morejo napovedati. Lahko pa mu, kot so zapisali, obljubijo eno: »Dobil bo zdravljenje. Dobil bo hrano. Dobil bo varen prostor. Dobil bo nego. In dobil bo čas, ki ga njegovo telo potrebuje.«