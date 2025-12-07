  • Delo d.o.o.
V KREMPLJIH ODVISNOSTI

Pretresljiva resnica nekdanjega odvisnika, Luke Grintala: Dotakniti sem se moral dna

Čeprav se ne spomni enega samega prelomnega trenutka, pravi, da ga je življenje samo potisnilo na dno, od koder je prvič resno pogledal navzgor.
N. P.
 7. 12. 2025 | 11:01
3:14
A+A-

Luka Grintal, brat znane slovenske seksologinje Maje Grintal, je prvič javno spregovoril o svoji bitki z odvisnostjo. Njegova izpoved ni dramatična in filmska, čeprav bi lahko bila. V resnici je sestavljena iz drobnih razpok, iz pogovorov, razhodov, razočaranj in predvsem človečnosti. Medtem ko je Maja nedavno za Slovenske novice razkrila, kako sta jo zadnji dve leti pred njegovim odhodom v komuno skoraj zlomili in kako po njenem mnenju Slovenija tone v nevarno normalizacijo drog, Luka danes opisuje svojo plat. Čeprav se ne spomni enega samega prelomnega trenutka, pravi, da ga je življenje samo potisnilo na dno, od koder je prvič resno pogledal navzgor.

V Evropski uniji raziskave kažejo, da je v zadnjem letu kokain uživalo skoraj 2,7 milijona mladih v starosti od 15 do 34 let (2,7 % te starostne skupine). 

Vir: EUDA

Kateri dogodek vas je zlomil ali prebudil, da ste poiskali pomoč?

»Ne morem reči, da je bil en dogodek tisti, ki me je prebudil. Več dogodkov, kot so bili pogovori s starši, razhod s partnerko, občutek, da so ljudje po toliko poizkusih ponujene pomoči obupali nad mano. Mislim, da sem se moral dotakniti dna.«

Kateri terapevtski del vam na tej poti najbolj pomaga?

»Najbolj mi pomaga gradnja odnosov s sostanovalci v komuni, vse od prepirov, trenj, smeha in skupinskih lepih trenutkov ter seveda osebnih ogledal v smislu kritik in opazk na moje vedenje in reakcije, obnašanje ter maske, ki jih nosim.«

Kaj vas danes najbolj motivira, da vztrajate?

»Najbolj me motivira to, da opazim, koliko sem se spremenil in kdo sem po vseh teh težkih trenutkih postal. Seveda pomagajo tudi pohvale drugih, saj sam pri sebi ne opaziš tako hitro sprememb, kot pa jih opazijo drugi na tebi.«

Kaj je največja zmota, ki jo imajo ljudje o zasvojencih?

»Največja zmota je verjetno ta, da smo zasvojenci redki med ljudmi. Veliko nas ima odvisniške lastnosti, samo priznamo si jih težko ali pa sploh ne.«

Česa si danes najbolj želite?

»Miru, tistega notranjega. Ljubezni in pristnih odnosov.«

V letu 2023 so države članice EU poročale o 95.000 zasegih kokaina v skupni količini 419 ton (v primerjavi s 323 tonami v letu 2022), kar je bila rekordna količina že sedmo leto zapored. 

Vir: EUDA

Luka ne išče pozornosti in ne želi, da bi njegovo zgodbo olepševali. Želi predvsem resnico. O sebi in o odvisnosti, ki človeka hitro posrka in ga le stežka izpusti. Danes ga vodi občutek, da napreduje in da postopoma odmetava maske, ki jih prej sploh ni prepoznal. Najbolj si želi miru – tistega notranjega, ki pride, ko človek iskreno pogleda vase in začne verjeti, da je vredno začeti znova.

