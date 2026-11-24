V naselju Grabonoški Vrh, ki spada v Občino Cerkvenjak, smo zadnjič obiskali 88-letnega Franca Čeha, ki je daleč naokoli znan kot poslednji frajkincler, ki še izdeluje izdelke iz lesa. Kljub častitljivi starosti se še vedno rad mota po svoji priročni delavnici, kjer je pred mnogo leti vzljubil vsa ta opravila z lesom. Franc je razgledan mož, zato je pogovor o njegovem življenju še prehitro minil.

Rodil se je v železarski družini, in sicer 18. februarja 1938 v Stanetincih pri Cerkvenjaku. Kakor mnogi otroci tedanjega časa je že zelo zgodaj pomagal pri delu na posesti svojih staršev. Za uk ni bilo denarja. Pa tudi kraji, kjer so delovale šole, so bili preveč oddaljeni. Pred služenjem vojske, služil jo je dve leti, v Uroševcu, je potem tri leta delal v gramoznici, ki je bila odprta za potrebe bližnje okolice, predvsem za gramoziranje tedaj blatnih cest.

Leta 1964 se je poročil z Marijo Domanjko, ki mu je rodila štiri otroke: Zinko, Slavico, Heleno in Marjana. Priženil se je na manjšo posest v Grabonoški Vrh, kjer je žena skrbela za družino in obdelavo zemlje, na kateri so redili okoli deset repov goveje živine. Sam pa se je, da bi bolje živeli, podal na delo v Avstrijo, kjer je 14 let delal v gradbeništvu. Ob neki priliki ga je direktor Mariborske livarne, bil je to njegov sošolec Paluc, povabil, da se zaposli pri njih. In zgodilo se je, da je Čeh v Mariborski livarni tudi dočakal upokojitev.

Naprava za ročno oblikovanje okroglin, ki si jo je izdelal sam.

Začel z lesenimi vozovi

Za delo z lesom ga je navdušil njegov tast Jakob Domanjko, ki je bil izučen kolar in je imel pri hiši tudi kolarsko delavnico. »Ker sem že kot otrok nadvse rad izdeloval iz lesa, me je delo z lesom v tastovi kolarnici samo še bolj pritegnilo,« nam je povedal. »Z njim sva najprej izdelovala lesene dele za tedanje kmečke vozove: oje, oplin, kštel, lojtre, garce, kripe in za vse, kar je bilo lesenega na vozu, ki ga je okoval kovač. Še prav posebno pa sem se posvetil izdelavi lesenih koles za vozove. Sčasoma, ko kolarskih del ni bilo več, sem se posvetil še izdelavi toporišč, za kmečko orodje, za lopate, motike, krampe, za izdelavo rasoh, lesenih vil, kosišč in še česa. Moje posebno veselje je bila izdelava klopotcev.« Povedal nam je tudi tole: »V tistem času smo izdelovali klopotce brez enega samega kovinskega dela. Vse je bilo narejeno iz lesa. Glavni del klopotca so bile vetrnice. Naj povem, da so vetrnice s štirimi kraki slovensko-goriška posebnost, tiste s šestimi kraki pa so haloška. Če pa govorimo o klopotcu, to je pa čisto slovenska posebnost. Pa saj so ga povzeli celo Avstrijci, ki so obdržali tudi ime Klapotez ...«

Stružnica za les je nujna za izdelavo lesenih koles.

To svojo frajkinclersko dejavnost je Franc opravljal predvsem v prostem času. Še danes se ljudje pri njem z veseljem oglasijo, da jim izdela toporišče ali pa ročaj za motiko. Prav njegovi ročaji za motiko s kljuko so še danes izjemno cenjeni. Bili so še kako uporabni pri kopanju, pri obračanju zemlje, ob zimski in spomladanski kopi v vinogradih.

Potomka z Lenta

Življenje pa mu ni bilo posuto samo z rožicami. Z grenkobo nam je povedal tudi to, da je v nesrečah izgubil sina in hčer. Najprej je izgubil 19-letnega sina Marjana. »Si lahko mislite, zgodilo se je samo dva meseca pred končanjem vojaškega roka. Služil ga je v Koprivnici, bilo je leta 1981, ko so ga domov pripeljali v krsti. Bil je ustreljen v glavo. Zakaj in kako je bil ustreljen, nismo nikoli izvedeli. Kar pa očitno še ni bilo dovolj, saj se je ob vzponu na Triglav smrtno ponesrečila še hčerka Slavica, ki je zapustila tri majhne otroke: Boruta, Alino in Jano. Na koncu pa mi je umrla še žena Marija, s katero sva se poročila leta 1964 tu v Cerkvenjaku. Zdaj živim sam. Imam pa srečo, da si je v moji hiši dom ustvarila tudi hčerka Helena z družino, naj povem, da mi je vedno v pomoč, kadar jo potrebujem.«

Ročaj za motiko z upognjenim koncem toporišča

Ko smo zapuščali njegov dom, smo si v njegovi priročni delavnici ogledali tudi to njegovo delavnico, v kateri sedaj, ko je že v pokoju, še tu in tam kaj postori. To je kraj, kjer se še vedno rojevajo njegova toporišča za kmečka orodja in klopotci. Franc Čeh je namreč še kako ponosen tudi na to, da je za Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Cerkvenjak izdelal veliki klopotec, ki klopoče vsako leto, in to ob potomki 450 let stare trte z mariborskega Lenta, ki nosi ime Johanezova trta in raste v središču Cerkvenjaka.