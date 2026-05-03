Pretresljiva zgodba družine iz Delovne akcije: »Vsak dan, preden sem šla spat, mi je govoril, da se bo ubil« (VIDEO)

V novi epizodi oddaje Delovna akcija bo predstavljena zgodba družine Hribar iz Lenarta, ki že vrsto let živi s posledicami težkih izkušenj iz preteklosti. Oddaja, ki jo vodi Ana Praznik, tokrat odpira temo, ki presega materialno stisko in posega v globoko osebne in travmatične dogodke, zaznamovane z nasiljem, odvisnostjo in izgubo.

Osrednja sogovornica Ana Hribar je v oddaji spregovorila o otroštvu, ki ga je zaznamoval alkoholizem njenega očeta. Kot je povedala, je bilo življenje v takšnem okolju prežeto s strahom in negotovostjo, saj je oče pogosto grozil s samomorom. »Vsak dan, preden sem šla spat, mi je govoril, da se bo ubil,« je opisala izkušnjo, ki jo je spremljala že kot otroka. Najhujše se je pozneje tudi zgodilo - oče je v bolnišnici skočil s tretjega nadstropja, kar je družino trajno zaznamovalo.

Če bi ti zidovi lahko govorili, bi kričali, toliko se je že zgodilo za njimi.

A zgodba se tu ne konča. V oddaji spregovori tudi Anjina sestra, ki opiše še en pretresljiv dogodek iz družinskega okolja. Po njenih besedah sta mati in Anja zaslišali močan zvok s podstrešja, nato pa ugotovili, da se je očim poskušal obesiti. »Slišale so, da je nekaj padlo, in so šle pogledat … vrv se je strgala,« je povedala v solzah. Na vprašanje, ali sta bili dogodku priča, je pritrdila. Opisani prizor kaže na neposredno soočenje z izjemno težkimi okoliščinami, ki so pustile globoke posledice.

Ana Hribar poudarja, da si za otroke želi drugačnega okolja, kot ga je poznala sama. »Želim si, da je njihov dom varen prostor,« je dejala in s tem izpostavila, da želi prekiniti krog izkušenj, ki so zaznamovale njeno odraščanje. Ob tem je izpostavila tudi jezo do alkohola, ki ga vidi kot ključni dejavnik razpada družine. Po njenih besedah je bil oče v treznih trenutkih drugačen človek, kar še dodatno poudarja razsežnost posledic odvisnosti.