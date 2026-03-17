Pretresljiva zgodba ježka, ki so ga sprejeli na veterino v Sloveniji: »Kri. Povsod kri.«

Minuli petek je na spletu veliko pozornosti pritegnila objava z ganljivo zgodbo ježka, ki so ga 7. marca sprejeli v oskrbo na Veterini Golob. Ob prvem pregledu so veterinarji posumili na zastrupitev s strupi za glodavce, ki preprečujejo strjevanje krvi in lahko povzročijo notranje krvavitve. Kot so zapisali, so zdravljenje začeli takoj. Prve dni je ježek še jedel, kar jim je dajalo nekaj upanja, a mali nesrečnež še ni bil izven nevarnosti. »Včasih pridejo trenutki, ko se človek ustavi. Ko odpreš hospitalni boks … in za nekaj sekund samo stojiš v tišini. Pred tabo je posledica sveta, ki ga ustvarjamo ljudje. Svet, kjer majhna srca plačujejo ceno človeške brezbrižnosti,« se začne ganljiv zapis.

Peti dan po sprejemu se je ježevo stanje močno poslabšalo. Ko so odprli njegov boks, so zagledali strašen prizor: »Kri. Povsod kri.« Omenjen tip strupa namreč ne povzroči hitre smrti, ampak lahko vodi v dolgotrajno krvavenje in hudo trpljenje. Na Veterini Golob so zapisali, da so dolgo tehtali, ali naj takšne prizore sploh pokažejo javnosti. Na koncu so se za objavo odločili zato, ker kot zavetišče za zaščitene vrste želijo prikazati, s kakšnimi primeri se srečujejo pri svojem delu. Ob tem so opozorili, da je ta ježek eden redkih, ki je sploh prišel do pomoči.

Pod objavo so se zvrstili odzivi ljudi, ki so se spraševali, zakaj so takšni strupi še vedno dostopni in zakaj niso prepovedani. Mnogi so opozarjali, da njihove žrtve niso le podgane in miši, ampak tudi druge živali, ki pridejo v stik s strupom ali pojedo zastrupljen plen.

Prepoved ni enostavna

Na veterini so odgovorili, da je vprašanje prepovedi zelo kompleksno. Pojasnili so, da se takšni strupi uporabljajo za nadzor populacije podgan, ki se hitro razmnožujejo, povzročajo škodo, in so lahko tudi prenašalke bolezni. Hkrati so opozorili, da smo ljudje z uničevanjem habitatov in zmanjševanjem števila naravnih plenilcev močno porušili ravnovesje v okolju, zato imajo podgane danes manj naravnih sovražnikov kot nekoč. Posebej so poudarili še drugo plat uporabe teh sredstev. Če zastrupljeno podgano ali miš poje sova, kanja ali druga ujeda, lahko pride do sekundarne zastrupitve. Tudi pri teh živalih se lahko pojavijo hude notranje krvavitve, pogosto s smrtnim izidom, če ne dobijo pravočasne pomoči. Po njihovem opozorilu je zato prizadetih živali lahko precej več, kot se zdi na prvi pogled.

Na Veterini Golob menijo, da bi bilo treba več pozornosti nameniti preprečevanju, torej omejevanju dostopa do hrane in odpadkov, zaščiti habitatov ter podpori naravnim plenilcem. Ob tem zagovarjajo razvoj bolj humanih in selektivnih načinov nadzora populacij. Opozarjajo pa tudi, da sama prepoved ne bi nujno rešila problema, saj ljudje pogosto posežejo po domačih metodah, ki so lahko še bolj krute in nepredvidljive.

Ali si bo nesrečni ježek opomogel, za zdaj še ni znano.