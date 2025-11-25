  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOM JE NAJNEVARNEJŠI

Pretresljive zgodbe iz Slovenije, ki razgaljajo brutalno resnico nasilja nad ženskami

Zaradi nasilja vsak dan po svetu umre 137 žensk.
Vsak od teh primerov kaže, kako blizu nas je nasilje: v domovih, soseskah, šolah, službah. FOTO: Guliver/Thinkstock

Vsak od teh primerov kaže, kako blizu nas je nasilje: v domovih, soseskah, šolah, službah. FOTO: Guliver/Thinkstock

Ne pozabimo: to, kar pride v javnost, je le drobni delček resnične slike. FOTO: Tinnakorn Jorruang Getty Images

Ne pozabimo: to, kar pride v javnost, je le drobni delček resnične slike. FOTO: Tinnakorn Jorruang Getty Images

Sokriv je vsak, ki za nasilje ve, pa ne ukrepa. FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto

Sokriv je vsak, ki za nasilje ve, pa ne ukrepa. FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto

Vsak od teh primerov kaže, kako blizu nas je nasilje: v domovih, soseskah, šolah, službah. FOTO: Guliver/Thinkstock
Ne pozabimo: to, kar pride v javnost, je le drobni delček resnične slike. FOTO: Tinnakorn Jorruang Getty Images
Sokriv je vsak, ki za nasilje ve, pa ne ukrepa. FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto
Neža Pečan
 25. 11. 2025 | 12:32
 25. 11. 2025 | 12:32
A+A-

Lani je po podatkih Združenih narodov umrlo kar 83.000 žensk in deklet, od teh jih je več kot polovica življenje izgubila pod roko partnerja ali družinskega člana. Dom, prostor, kjer bi morale biti najbolj varne, za mnoge ostaja najnevarnejši kraj. Poročilo UNODC (Urad Združenih narodov za droge in kriminal) in UN Women opozarja, da se nasilje pogosto začne s spletnim nadzorom in grožnjami, konča pa z brutalnimi dejanji – tudi smrtonosnih. Tudi v Sloveniji smo letos poročali o številnih zgodbah, ki razkrivajo, kako blizu nas je to nasilje. A ne pozabimo: to, kar pride v javnost, je le drobni delček resnične slike. Številne žrtve nikoli ne spregovorijo.

image_alt
Primeri, ki vas bodo pretresli: ko nasilje nad ženskami postane vsakdan

Po podatkih letošnjega poročila o femicidu, ki sta ga pripravila UNODC in UN Women, je bilo lani po svetu ubitih 83.000 žensk in deklet. Kar 50.000 jih je umrlo zaradi nasilja v lastni družini ali partnerski zvezi, kar pomeni, da vsak dan po svetu umre 137 žensk. Čeprav je številka nekoliko nižja kot leto prej, ostaja naravnost grozljiva. Najvišjo stopnjo femicida beležijo v Afriki, sledita Ameriki, nato Oceanija, Azija in Evropa. Po besedah Johna Brandolina iz UNODC je poročilo brutalen opomin, kako nujno je izboljšati strategije, ki bi preprečile nasilje, in pospešile odziv za pomoč žrtvam. Sarah Hendriks iz UN Women poudarja, da nasilje nikoli ne začne naenkrat: pogosto se prične z nadzorom, poniževanjem, grožnjami – velikokrat prav na spletu.

Pretresljivi primeri iz Slovenije: realnost, ki reže globoko

Sredi novembra je Slovenijo pretresla zgodba družine znanega slovenskega nogometaša Tima Matavža, ki je za štirimi stenami izvajal dolgotrajno in brutalno nasilje. Ženo je nadzoroval kot ujetnico – sledenje prek aplikacij, GPS-žeton v denarnici, stalno preverjanje v živo prek kamer. Prepovedoval ji je uporabo telefona, jo poniževal, dušil, metal v steno, ji grozil, da ji bo vzel otroke. Nasilje je potekalo tudi pred njunimi otroki. Za dejanja, za katera zakon predvideva do pet let zapora, je prejel le denarno kazen v višini 2790 evrov.

Ne pozabimo: to, kar pride v javnost, je le drobni delček resnične slike. FOTO: Tinnakorn Jorruang Getty Images
Ne pozabimo: to, kar pride v javnost, je le drobni delček resnične slike. FOTO: Tinnakorn Jorruang Getty Images

V istem mesecu smo poročali tudi o primeru Alžirca Billala Rennaneja, ki se je v Ljubljani nad mlado Tunizijko (oba priseljenca) spravil nadvse nasilno. Najprej jo je pritisnil ob steno, ji okoli vratu zavezal pas, jo poskušal prisiliti v spolno dejanje in jo davil. V noči na 1. junij je nasilje eskaliralo – ponovno ji je zategnil pas, jo zvezal, tepel s kablom in jo prisilil v poniževalna dejanja, a to še ni bilo vse. Žrtvina izpoved je bila pretresljiva, opis nasilja pa srhljiv. Več o tem lahko preberete v tem članku.

»Ko se sprašujemo, zakaj ni povedala prej, se v resnici sprašujemo, zakaj nam ni mogla zaupati,« je v svoji kolumni 14. oktobra zapisala naša novinarka Gordana Stojiljković.

13. novembra smo poročali o incidentu pri Kopru, kjer je 57-letnik med jutranjim prepirom svojo sestro zagrabil za vrat in jo odrinil. Čeprav je šlo za kratek dogodek, je razgalil bolečo realnost nasilja v družinskem okolju.

Konec oktobra se je v eni od prometnih nesreč pojavil še en nevaren nasilnež, ki je pred prihodom policije napadel reševalce in varnostnico, nato pa planil proti policistki, jo zgrabil za lase in ni želel spustiti. Intervencija je bila zahtevna, napad pa je uprl prst v dejstvo, da so pogosto nasilja deležne tudi ženske, ki so zgolj opravljale svoje delo.

V začetku oktobra smo spremljali primer 45-letnika iz Kopra, ki je svojo sestro pretepal in jo poškodoval. Policisti so zbrali obvestila in moškega ovadili zaradi nasilja v družini, ženska pa je utrpela lažje poškodbe.

Nova Gorica je konec oktobra doživela val spolnih napadov, ko je napadalec najprej napadel dečka, nato pa sta bili v razmiku pol ure nadlegovani dve mladi ženski – dijakinja in begunka iz Ukrajine. Neznanec se jima je približal, ju otipaval in jima sledil. Primeri so v mestu povzročili strah in ogorčenje.

Sokriv je vsak, ki za nasilje ve, pa ne ukrepa.

Nekaj dni prej je bilo območje Črnuč pretreseno zaradi brutalnega napada, v katerem je 56-letnik z ostrim predmetom hudo ranil 54-letno žensko. Ta je v kritičnem stanju pristala v UKC Ljubljana, novih informacij o njenem stanju pa ni.

V slovenskem judu že mesece odmeva afera, v kateri trener Fabjan zanika obtožbe, da je varovanke žalil, udarjal, kaznoval s palico in celo spolno zlorabljal. Dekleta opisujejo poniževanje, udarce po glavi in telesu ter prisilne situacije, ena izmed njih pa ga obtožuje tudi posilstva. Preiskava še poteka, a te zgodbe odkrivajo temno plat športa.

Sokriv je vsak, ki za nasilje ve, pa ne ukrepa. FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto
Sokriv je vsak, ki za nasilje ve, pa ne ukrepa. FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto

Začetek oktobra je razkril še en primer nasilja v družini, kjer je moški v pijanem stanju ženo in sinova žalil, jim grozil in celo napovedal, da bo vzel sekiro in »vsem posekal glave«. Kljub grožnjam je prejel pogojno kazen, ki ga bo zaprla le, če bo v naslednjih letih ponovno storil kaznivo dejanje.

V Novem mestu je 18-letno dekle na pločniku napadla skupina mladoletnikov, ki so jo obstopili, jo vlekli za lase in jo udarili v obraz. Na podlagi opisa so policisti osumljence kmalu izsledili in prijeli. Ugotovili so, da sta kaznivo dejanje storila 14 in 12 letnik ter 15 letnica. 

Nekaj dni pozneje smo poročali o napadu na trgovko iz Novega mesta, ki jo je neznanka najprej obmetavala s sladoledom, nato pa jo zgrabila za lase in nanjo planila še s fantom, ki jo je z vso močjo udaril v obraz. Žrtev je utrpela pretres možganov in dolgotrajne posledice.

Septembra se je v Kopru znašel pred obtožbami Vladen Verzel, ki naj bi mladoletnico otipaval, ji dal drogo, jo zalezoval in nadlegoval prek družbenih omrežij ter ji večkrat grozil. Skupaj mu očitajo kar dvanajst kaznivih dejanj, povezanih z napadi na mladoletnice.

Sredi avgusta smo poročali o oškodovanki iz Nove Gorice, ki je zoper svojega očeta vložila kazensko ovadbo zaradi dolgotrajnega psihičnega in fizičnega nasilja. Ženska je trpela pod udarci in pritiski, dokler ni zbrala poguma in prijavila nasilje.

V začetku avgusta se je pojavila zgodba mlade poštarke iz Sevnice, ki jo je znani podjetnik najprej »v hecu« požgečkal, nato pa jo z roko zgrabil za dojko, ko je urejala pošto. Dekle je dogodek prijavilo, kasneje pa je izvedelo, da naj ne bi bila prva njegova žrtev.

Le dan pozneje so policisti PU Koper posredovali ob klicu sina, ki je povedal, da je materin partner nad njo verbalno in fizično nasilen. Policisti so moškega izsledili, ugotovili, da je imel pri sebi orožje in da je bil močno opit.

Prav tako v začetku avgusta je ženska iz okolice Kopra prijavila, da jo je moški vrgel iz hiše, medtem ko je bila poškodovana z nožem. Policija je morala uporabiti prisilna sredstva, da je moškega pridržala.

To so le zgodbe, ki so prišle na dan

Vsak od teh primerov kaže, kako blizu nas je nasilje: v domovih, soseskah, šolah, službah. To niso izjeme, ampak realnost, ki se razkrije šele, ko žrtev zbere pogum in spregovori. A veliko žensk te možnosti nima, saj niso obdane s posamezniki, ki bi jim lahko zaupale. Prav zato je vsaka prijava pomembna – ker odpre vrata resnici, ki bi sicer ostala skrita. In zato je izjemnega pomena, da žrtvam verjamemo. 

image_alt
Kolumna Gordane Stojiljković: Duševno bolni

image_alt
Kolumna Gordane Stojiljković: Odgovornost

image_alt
Nevarna ideologija se širi kot požar, v njenem imenu umirajo ženske

Več iz teme

nasilje nad ženskaminasiljenasilje v družinifemicidženskedružinsko nasiljespolno nasiljegrožnjekronikanapad
ZADNJE NOVICE
12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Jesenska osvežitev garderobe: ko je lepota tudi v podrobnostih

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
11:24
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Vabljeni na kuharsko delavnico: potica za božične praznike

Ponavljamo našo najbolj uspešno delavnico. Še zadnjič letos, zato nikar ne zamudite.
Odprta kuhinja25. 11. 2025 | 11:24
10:55
Novice  |  Slovenija
SDS PROTI DEMOKRATOM

Uf, Logar skrajno brutalno nad Janšo. Poglejte, kaj mu je zabrusil (VIDEO)

Razložil je, zakaj ga v SDS bolj napadajo kot Goloba.
25. 11. 2025 | 10:55
10:15
Bulvar  |  Domači trači
ŽALOVANJE

Azra Širovnik: Brezpogojna ljubezen je totalna laž

Iskrena pripovedovalka, ki z besedami zdravi najgloblje rane, priznava, da so se ji med pisanjem zadnje knjige ves čas odpirala vprašanja.
Mateja Florjančič25. 11. 2025 | 10:15
10:04
Bulvar  |  Domači trači
PRIČAKUJEJO NOVEGA ČLANA

Lukova Anamaria pred desetimi dnevi spakirala torbo za porodnišnico, zdaj pa vse presenetila s to objavo (FOTO)

To nedeljo bo drugo svečko upihnila njuna prvorojenka Gabriela. Se bo razveselila tudi najlepšega darila?
25. 11. 2025 | 10:04
10:02
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Citroenov športni terenec je zrasel

Citroën C5 aircross je drugačen.
25. 11. 2025 | 10:02

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Jesenska osvežitev garderobe: ko je lepota tudi v podrobnostih

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Spoznajte zvezdo prihodnosti

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vlagateljski kalkulator: preverite, ali vlagate dovolj za svojo prihodnost

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Ste se kdaj vprašali, zakaj so tako priljubljeni?

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prodaja se jim je povečala za 40%, ko so opravili to izobraževanje

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Kako plačati manj davka

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Promo
Razno
SVET ILUSTRACIJ

Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki