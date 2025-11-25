Pretresljive zgodbe iz Slovenije, ki razgaljajo brutalno resnico nasilja nad ženskami

Lani je po podatkih Združenih narodov umrlo kar 83.000 žensk in deklet, od teh jih je več kot polovica življenje izgubila pod roko partnerja ali družinskega člana. Dom, prostor, kjer bi morale biti najbolj varne, za mnoge ostaja najnevarnejši kraj. Poročilo UNODC (Urad Združenih narodov za droge in kriminal) in UN Women opozarja, da se nasilje pogosto začne s spletnim nadzorom in grožnjami, konča pa z brutalnimi dejanji – tudi smrtonosnih. Tudi v Sloveniji smo letos poročali o številnih zgodbah, ki razkrivajo, kako blizu nas je to nasilje. A ne pozabimo: to, kar pride v javnost, je le drobni delček resnične slike. Številne žrtve nikoli ne spregovorijo.

Po podatkih letošnjega poročila o femicidu, ki sta ga pripravila UNODC in UN Women, je bilo lani po svetu ubitih 83.000 žensk in deklet. Kar 50.000 jih je umrlo zaradi nasilja v lastni družini ali partnerski zvezi, kar pomeni, da vsak dan po svetu umre 137 žensk. Čeprav je številka nekoliko nižja kot leto prej, ostaja naravnost grozljiva. Najvišjo stopnjo femicida beležijo v Afriki, sledita Ameriki, nato Oceanija, Azija in Evropa. Po besedah Johna Brandolina iz UNODC je poročilo brutalen opomin, kako nujno je izboljšati strategije, ki bi preprečile nasilje, in pospešile odziv za pomoč žrtvam. Sarah Hendriks iz UN Women poudarja, da nasilje nikoli ne začne naenkrat: pogosto se prične z nadzorom, poniževanjem, grožnjami – velikokrat prav na spletu.

Pretresljivi primeri iz Slovenije: realnost, ki reže globoko

Sredi novembra je Slovenijo pretresla zgodba družine znanega slovenskega nogometaša Tima Matavža, ki je za štirimi stenami izvajal dolgotrajno in brutalno nasilje. Ženo je nadzoroval kot ujetnico – sledenje prek aplikacij, GPS-žeton v denarnici, stalno preverjanje v živo prek kamer. Prepovedoval ji je uporabo telefona, jo poniževal, dušil, metal v steno, ji grozil, da ji bo vzel otroke. Nasilje je potekalo tudi pred njunimi otroki. Za dejanja, za katera zakon predvideva do pet let zapora, je prejel le denarno kazen v višini 2790 evrov.

V istem mesecu smo poročali tudi o primeru Alžirca Billala Rennaneja, ki se je v Ljubljani nad mlado Tunizijko (oba priseljenca) spravil nadvse nasilno. Najprej jo je pritisnil ob steno, ji okoli vratu zavezal pas, jo poskušal prisiliti v spolno dejanje in jo davil. V noči na 1. junij je nasilje eskaliralo – ponovno ji je zategnil pas, jo zvezal, tepel s kablom in jo prisilil v poniževalna dejanja, a to še ni bilo vse. Žrtvina izpoved je bila pretresljiva, opis nasilja pa srhljiv. Več o tem lahko preberete v tem članku.

»Ko se sprašujemo, zakaj ni povedala prej, se v resnici sprašujemo, zakaj nam ni mogla zaupati,« je v svoji kolumni 14. oktobra zapisala naša novinarka Gordana Stojiljković.

13. novembra smo poročali o incidentu pri Kopru, kjer je 57-letnik med jutranjim prepirom svojo sestro zagrabil za vrat in jo odrinil. Čeprav je šlo za kratek dogodek, je razgalil bolečo realnost nasilja v družinskem okolju.

Konec oktobra se je v eni od prometnih nesreč pojavil še en nevaren nasilnež, ki je pred prihodom policije napadel reševalce in varnostnico, nato pa planil proti policistki, jo zgrabil za lase in ni želel spustiti. Intervencija je bila zahtevna, napad pa je uprl prst v dejstvo, da so pogosto nasilja deležne tudi ženske, ki so zgolj opravljale svoje delo.

V začetku oktobra smo spremljali primer 45-letnika iz Kopra, ki je svojo sestro pretepal in jo poškodoval. Policisti so zbrali obvestila in moškega ovadili zaradi nasilja v družini, ženska pa je utrpela lažje poškodbe.

Nova Gorica je konec oktobra doživela val spolnih napadov, ko je napadalec najprej napadel dečka, nato pa sta bili v razmiku pol ure nadlegovani dve mladi ženski – dijakinja in begunka iz Ukrajine. Neznanec se jima je približal, ju otipaval in jima sledil. Primeri so v mestu povzročili strah in ogorčenje.

Sokriv je vsak, ki za nasilje ve, pa ne ukrepa.

Nekaj dni prej je bilo območje Črnuč pretreseno zaradi brutalnega napada, v katerem je 56-letnik z ostrim predmetom hudo ranil 54-letno žensko. Ta je v kritičnem stanju pristala v UKC Ljubljana, novih informacij o njenem stanju pa ni.

V slovenskem judu že mesece odmeva afera, v kateri trener Fabjan zanika obtožbe, da je varovanke žalil, udarjal, kaznoval s palico in celo spolno zlorabljal. Dekleta opisujejo poniževanje, udarce po glavi in telesu ter prisilne situacije, ena izmed njih pa ga obtožuje tudi posilstva. Preiskava še poteka, a te zgodbe odkrivajo temno plat športa.

Sokriv je vsak, ki za nasilje ve, pa ne ukrepa. FOTO: Fizkes Getty Images/istockphoto

Začetek oktobra je razkril še en primer nasilja v družini, kjer je moški v pijanem stanju ženo in sinova žalil, jim grozil in celo napovedal, da bo vzel sekiro in »vsem posekal glave«. Kljub grožnjam je prejel pogojno kazen, ki ga bo zaprla le, če bo v naslednjih letih ponovno storil kaznivo dejanje.

V Novem mestu je 18-letno dekle na pločniku napadla skupina mladoletnikov, ki so jo obstopili, jo vlekli za lase in jo udarili v obraz. Na podlagi opisa so policisti osumljence kmalu izsledili in prijeli. Ugotovili so, da sta kaznivo dejanje storila 14 in 12 letnik ter 15 letnica.

Nekaj dni pozneje smo poročali o napadu na trgovko iz Novega mesta, ki jo je neznanka najprej obmetavala s sladoledom, nato pa jo zgrabila za lase in nanjo planila še s fantom, ki jo je z vso močjo udaril v obraz. Žrtev je utrpela pretres možganov in dolgotrajne posledice.

Septembra se je v Kopru znašel pred obtožbami Vladen Verzel, ki naj bi mladoletnico otipaval, ji dal drogo, jo zalezoval in nadlegoval prek družbenih omrežij ter ji večkrat grozil. Skupaj mu očitajo kar dvanajst kaznivih dejanj, povezanih z napadi na mladoletnice.

Sredi avgusta smo poročali o oškodovanki iz Nove Gorice, ki je zoper svojega očeta vložila kazensko ovadbo zaradi dolgotrajnega psihičnega in fizičnega nasilja. Ženska je trpela pod udarci in pritiski, dokler ni zbrala poguma in prijavila nasilje.

V začetku avgusta se je pojavila zgodba mlade poštarke iz Sevnice, ki jo je znani podjetnik najprej »v hecu« požgečkal, nato pa jo z roko zgrabil za dojko, ko je urejala pošto. Dekle je dogodek prijavilo, kasneje pa je izvedelo, da naj ne bi bila prva njegova žrtev.

Le dan pozneje so policisti PU Koper posredovali ob klicu sina, ki je povedal, da je materin partner nad njo verbalno in fizično nasilen. Policisti so moškega izsledili, ugotovili, da je imel pri sebi orožje in da je bil močno opit.

Prav tako v začetku avgusta je ženska iz okolice Kopra prijavila, da jo je moški vrgel iz hiše, medtem ko je bila poškodovana z nožem. Policija je morala uporabiti prisilna sredstva, da je moškega pridržala.

To so le zgodbe, ki so prišle na dan

Vsak od teh primerov kaže, kako blizu nas je nasilje: v domovih, soseskah, šolah, službah. To niso izjeme, ampak realnost, ki se razkrije šele, ko žrtev zbere pogum in spregovori. A veliko žensk te možnosti nima, saj niso obdane s posamezniki, ki bi jim lahko zaupale. Prav zato je vsaka prijava pomembna – ker odpre vrata resnici, ki bi sicer ostala skrita. In zato je izjemnega pomena, da žrtvam verjamemo.