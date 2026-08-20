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NEKONKRETNO

Pretresljivega ravnanja ob splavu Nike Vlahovič celjska porodnišnica ne zanika: »Ampak to ni standard komunikacije, ki mu sledimo«

Po objavi njene zgodbe o izkušnji po spontanem splavu v celjski porodnišnici smo za pojasnila o dogajanju zaprosili Splošno bolnišnico Celje.
Nika je poročena z Markom Vlahovičem, ki je prav tako znan ustvarjalec vsebin, raper in sin glasbenika Mikija Vlahoviča. FOTO: Mediaspeed.net
Nika je poročena z Markom Vlahovičem, ki je prav tako znan ustvarjalec vsebin, raper in sin glasbenika Mikija Vlahoviča. FOTO: Mediaspeed.net
G. P.
 20. 8. 2026 | 07:59
 20. 8. 2026 | 08:33
3:52
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Zgodba ustvarjalke vsebin Nike Vlahovič, ki je prejšnji teden v javnosti spregovorila o pretresljivi izkušnji o obravnavi po spontanem splavu v celjski bolnišnici, je sprožila val deljenja osebnih izkušenj pacientk, pa tudi zgražanja in vprašanja o osnovni humanosti obravnave na ginekološkem oddelku.

Priljubljena slovenska vplivnica je v Instagram zgodbi opisala, kako naj bi jo med obravnavo po spontanem splavu zdravnik, medtem ko je jokala, silil, naj pogleda v koš za smeti, kamor je po njenih besedah odvrgel tkivo, za katero ji je dejal, da je plodek. Groza se je začela že dan prej, ko je bila kljub težavam napotena domov, naslednji dan pa se je zaradi slabšanja stanja ponovno vrnila po pomoč. Po njenih besedah je zdravnik med njenim pregledom sam zase ugotovil, da ima povišano telesno temperaturo, kljub temu pa naj ne bi nosil maske. Povedala je še, da jo je prekinjal, ko mu je želela pojasniti, zakaj je prišla, in da se je ob njegovem odzivu na fotografijo krvnega strdka, s katero je obupano želela dokazati kritičnost stanja, počutila ponižano. Najbolj pretresljiv del izkušnje je bil po njenem pripovedovanju trenutek, ko ji je pokazal koš in vztrajal, naj pogleda vanj. Na Splošno bolnišnico Celje smo se po objavi obrnili s konkretnimi vprašanji o opisanem dogajanju.

Bolnišnica primera ne more komentirati, pravijo

Iz celjske bolnišnice so nam odgovorili, da se zavedajo, kako boleča in čustveno težka izkušnja je lahko spontani splav. »Prav v takšnih trenutkih je še posebej pomembno, da pacientka prejme strokovno in varno zdravstveno obravnavo ter spoštljiv in sočuten odnos,« so zapisali. A konkretnega primera zaradi varovanja zasebnosti in zaupnosti zdravstvenih podatkov naj ne bi mogli javno komentirati, čeprav je pacientka zgodbo razkrila sama.

Na podlagi povedanega ne želijo potrditi ali zanikati opisanega dogajanja, saj da naj sama javna objava ne bi omogočala celovitega vpogleda v okoliščine obravnave. Kljub temu so v bolnišnici razjasnili, da opisana komunikacija ni sprejemljiva kot njihov standard.

»To ni standard komunikacije, ki mu sledimo«

»Očitana komunikacija, kot je opisana v javni objavi, na Ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje ne predstavlja standarda komunikacije, ki mu sledimo pri obravnavi pacientk,« so zapisali. Od zaposlenih pričakujejo strokovnost, odgovornost ter spoštljiv in človeški odnos do vsakega pacienta. Če se pri obravnavi ugotovijo nepravilnosti, jih po navedbah bolnišnice obravnavajo skladno s predpisanimi postopki in po potrebi sprejmejo ustrezne ukrepe, zatrjujejo.

Ob tem so opozorili na varstvo pravic pacientov, ki ga navajajo kot naslov v primeru občutka kršitve. Kdor meni, da je pri njegovi zdravstveni obravnavi prišlo do neustreznosti, lahko vloži prvo zahtevo zaradi domnevne kršitve pacientovih pravic pri bolnišnici. Pri tem veljajo roki, določeni z Zakonom o pacientovih pravicah. Za domnevno neustrezen odnos zdravstvenih delavcev je rok 15 dni, v primeru domnevno neustreznega ravnanja pri zdravstveni obravnavi pa 30 dni po končani zdravstveni obravnavi.

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Srh vzbujajoča objava Nike Vlahovič: »Po spontanem splavu me je med jokom silil, da pogledam v smeti« (VIDEO)

Vprašanje je le, ali je realistično in prav pričakovati, da se pacientka v času tako hude čustvene in telesne izgube ukvarja s prijavo in dokazovanjem ravnanja višjim institucijam tam, kjer bi morala biti najgloblje razumljena in najskrbnejše obravnavana. So pa svoj odgovor sklenili z osebnim sporočilom Niki, ki je danes znova noseča. »Gospe Vlahovič ob potekajoči nosečnosti želimo miren in lep čas pričakovanja,« voščijo.

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