LJUBLJANA

Pretresljivo sporočilo Goloba na parlamentarni skupščini Nata, oglasil se je tudi Zelenski (FOTO)

Zbrane v Ljubljani nagovoril tudi ukrajinski predsednik.
Robert Golob. FOTO: Jože Suhadolnik

Volodimir Zelenski se je oglasil prek videokonference. FOTO: Jože Suhadolnik

FOTO: Jože Suhadolnik

STA, N. B.
 13. 10. 2025 | 10:46
 13. 10. 2025 | 11:57
2:51
Za krepitev obrambe moramo ponovno premisliti o tem, kako pristopamo k porabi obrambnih izdatkov, je danes na plenarnem zasedanju Parlamentarne skupščine Nata povedal premier Robert Golob in opozoril, da smo priča revoluciji vojskovanja. Poudaril je tudi pomen podpore Ukrajini in pozdravil mirovna prizadevanja na Bližnjem vzhodu.

»Priča smo revoluciji na področju vojskovanja, ki že vpliva na našo varnost,« je povedal Golob in med drugim izpostavil pomen stroškovno učinkovitega odziva na izziv poceni in masovno proizvedenih dronov. »Večina naših sedanjih zmogljivosti je visokokakovostnih in so omejene. Zato moramo ponovno premisliti ne le o tem, kako se borimo, ampak tudi o tem, kako pristopamo k načrtovanju in porabi za obrambo,« je dodal na zasedanju PS Nata v Ljubljani.

Slovenija še naprej podpira Ukrajino

Kot naložbo v kolektivno varnost zavezništva je izpostavil nadaljnjo podporo Ukrajini v boju proti ruski agresiji. »Slovenija je dala veliko in hitro ter še naprej podpira Ukrajino,« je dejal. Pri tem je spomnil na pobudo PURL, prek katere evropske članice Nata in Kanada financirajo dobavo ameriškega orožja in druge vojaške opreme Kijevu. Vlada se je z namero o pridružitvi Slovenije pobudi že seznanila, Golob pa je ob tem k pridružitvi pozval tudi druge članice zavezništva.

Poleg Ukrajine je naštel tri druga območja, kjer bi se v prihodnosti lahko pojavile napetosti. Kot prvo je omenil južno sosedstvo zaradi izzivov terorizma in migracij, pa tudi zaradi Gaze.

Zelenski: Putin upa, da bo pred zimo zlomil ukrajinski odpor

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v današnjem nagovoru parlamentarne skupščine zveze Nato, ki poteka v Ljubljani, pozval k nadaljnji dobavi sistemov protizračne obrambe in raket Ukrajini. V nagovoru prek videopovezave se je k Sloveniji in drugim državam zahvalil za dosedanjo pomoč.

»Da bi prikrila svoje uspehe na kopnem, je Rusija začela nov val zračnega terorja na Ukrajino, na naša mesta in civilno infrastrukturo. Njihov glavni cilj je naš energetski sistem. Vsak dan in vsako noč ruske rakete in droni zadevajo elektrarne in distribucijska omrežja,« je povedal Zelenski.

Po njegovih besedah ruski predsednik Vladimir Putin upa, da bo s temi napadi pred prihajajočo zimo zlomil ukrajinski odpor. »Tega ne smemo dopustiti. Zato vas pozivam, da se v svojih parlamentih in vladah zavzemate za okrepitev podpore s sistemi protizračne obrambe in raketami,« je ukrajinski predsednik dejal okoli 300 parlamentarcem iz 32 članic Nata in partnerskih držav, ki so se zbrali v Ljubljani.

Robert GolobVolodimir ZelenskiParlamentarna skupščina NatoLjubljana
