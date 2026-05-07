Pretresljivo v Ljubljani: poglejte, kaj so počeli otroci z mlado sovico (FOTO)

Mlada sovica je najprej padla iz visokega gnezda, kar bi že lahko bilo usodno zanjo. A njena stiska se ni končala na tleh. Po navedbah Veterine Golob so jo nato opazili otroci, ki naj bi vanjo metali kamenje. Pretresljiv zapis so na facebooku objavili pri omenjeni veterini, kjer so prejšnji teden v oskrbo sprejeli mlado sovico, ki so jo našli na Kodeljevem. Po podatkih ob sprejemu je padla iz visokega gnezda, kar je za tako majhnega mladiča že samo po sebi resen in nevaren dogodek.

Pri pticah lahko po padcu z višine nastanejo pretres, poškodbe glave, notranje poškodbe, zlomi, bolečina, šok in izčrpanost. Še posebej nevarno je, ker poškodbe niso vedno takoj vidne. Kot so zapisali pri Veterini Golob, lahko žival »sedi, gleda in diha, navzven deluje mirna, njeno stanje pa je lahko precej resnejše«.

Otroci so se spravili na sovico, ki je padla iz gnezda. FOTO: Veterina Golob

Stiska se s padcem ni končala

A mlada sovica po padcu ni dočakala miru. Po navedbah veterine je mimo prišel najditelj, ki je najprej opazil otroke, ki so metali kamenje. Nato je videl, da kamenje leti proti mladiču sovice, ki je po padcu iz gnezda obležal na tleh.

»Pred njimi ni bila igrača, predmet ali tarča. Pred njimi je bilo prostoživeče bitje v eni najbolj ranljivih točk svojega življenja. Mladič, ki se ni mogel umakniti, se zaščititi ali vrniti na varno,« so zapisali in se najditelju iskreno zahvalili. »Hvala, ker ni šel mimo. Hvala, ker je prepoznal stisko živali in ji omogočil pot do strokovne pomoči,« so poudarili.

Niso vsi mladiči sov enako razviti

Pri Veterini Golob so ob tem dodali tudi pomembno strokovno pojasnilo. Niso namreč vsi mladiči sov v enaki razvojni fazi. »Čisto puhast mladič, ki še nima razvitega perja, praviloma še ne sodi na tla. Ni sposoben varnega premikanja, plezanja, zadrževanja na vejah ali umikanja pred nevarnostjo. Če pade iz gnezda, je hitro življenjsko ogrožen zaradi mraza, stresa, plenilcev, psov, mačk, prometa in človekovega neprimernega ravnanja. Mladič, ki že razvija perje, je lahko na videz močnejši. Lahko sedi bolj pokončno, se odziva in deluje stabilnejše. Vendar videz ne pomeni samostojnosti. Pri nekaterih sovah obstaja obdobje, ko se dovolj razviti mladiči že zadržujejo na vejah v bližini gnezda, starši pa jih še vedno hranijo. Tak mladič je lahko zunaj gnezda, kadar je dovolj razvit, nepoškodovan, na varnem mestu in sposoben zadrževanja nad tlemi,« so pojasnili.

Ta sovica je sicer že razvijala perje, vendar glede na razvojno stopnjo še ni bila sposobna varno splezati nazaj proti gnezdu, se umakniti nevarnostim ali samostojno preživeti na tleh. Gnezdo je bilo zelo visoko. V takšnih primerih mladiča, če ni poškodovan, po strokovni presoji poskušamo vrniti v gnezdo. »Kadar je gnezdo visoko, nedostopno ali v krošnji, lahko pri varni vrnitvi nepoškodovanega mladiča pomagajo tudi gasilci. Kadar pa je žival poškodovana, oslabela, mokra, podhlajena, napadena, na cesti, v urbanem okolju, oblegana s strani ljudi, ali so z njo neprimerno ravnali, je potreben strokovni pregled,« pravijo na veterini.

Sovica je bila po sprejemu pregledana. »Njeno stanje spremljamo, prejema mir, varno okolje in ustrezno oskrbo. Za zdaj napreduje kar dobro, kar nas veseli.«

»Kako kot družba vzgajamo odnos do življenja?«

Primer odpira širše vprašanje, ki ne zadeva le ene poškodovane sovice, temveč odnos do živali, narave in šibkejših bitij. »Kako kot družba vzgajamo odnos do življenja?« so se vprašali pri Veterini Golob.

Ob tem opozarjajo, da se spoštovanje do živali začne zelo zgodaj. Pri polžu na poti, žabi ob vodi, ptici na tleh, metulju, ki pristane na otroški roki. Prav v takšnih trenutkih se otrok uči, ali je živo bitje nekaj, kar lahko prestraši in poškoduje, ali nekaj, čemur se približa tiho, mirno in odgovorno.

Otroci se odnosa do narave učijo od odraslih. Iz njihovega ravnanja, tona glasu in načina, kako ustavijo roko, ki bi lahko poškodovala nemočno bitje. Zato so pri Veterini Golob pozvali starše, učitelje, vzgojitelje in vse odrasle, naj se z otroki pogovarjajo o prostoživečih živalih. »Razložite jim, da se žival ne kamenja, ne preganja, ne draži, ne prijema po nepotrebnem in ne uporablja za igro,« so zapisali.

Pravilno ravnanje ob najdeni živali je mir, umik, klic odraslega in iskanje strokovnih navodil.