Preverili smo cene silvestrovanj v Sloveniji: najdražje bo ...

Na spodnjem cenovnem robu je letošnji primer Maribor: Festivalna dvorana Lent za silvestrovanje z živo glasbo (Panorama band) računa 59 evrov na osebo, obvezna je rezervacija in vključena je večerja. Na vrhu cenovne lestvice je restavracija JAZ by Ana Roš: sedemhodni silvestrski meni tam stane 220 evrov.

V Ljubljani najdemo precej ponudnikov cen iz zlate sredine. Gostilna Vida ima dva termina in s tem tudi dve ceni: 80 evrov na osebo za prvi sedež (17.00–19.30) in 120 evrov za drugi sedež (20.00–23.30) z možnostjo izbire mesnih ali vegetarijanskih menijev. Za tiste, ki želijo večerjo in nato še nadaljevanje večera, Visit Ljubljana navaja Gostilno AFTR: silvestrska večerja ob 18. uri stane 150 evrov, po večerji pa sledi zabava z didžejem.

Pri hotelih v prestolnici se cena dodatno premakne navzgor. Hotel AS (AS Gostilna) ima objavljeno silvestrsko večerjo za 180 evrov, medtem ko Grand Plaza ponuja silvestrsko samopostrežno večerjo za 140 evrov na osebo. V Ribji restavraciji Krpan silvestrovanje ponujajo po ceni 149 evrov (mesni meni je naveden s posameznimi hodi).

Zunaj Ljubljane ponudniki pogosto stavijo na kombinacijo lokacije, večhodnega menija in glasbe. Triangel Boutique Hotel (Gozd - Martuljek) oglašuje sedemhodno silvestrsko večerjo za 160 evrov na osebo, ob spremljavi glasbe (kitarist/kantavtor). Na Koroškem Hotel Korošica za silvestrovanje navaja 100 evrov na osebo, vključeni pa so aperitiv, pethodni meni, polnočna penina in živa glasba (Ansambel Vihar).

Poseben primer so resorti, ki prodajajo silvestrovanja z bifejem in daljšim programom. Pohorje Village Resort pri svoji silvestrski večerji navaja pijačo dobrodošlice (kozarec penine), pozdrav kuharja, samopostrežni bife ter didžeja; cena je 100 evrov za odrasle in 75 evrov za otroke, dogodek pa traja od 19. ure do dveh zjutraj.

V zdraviliščih se cene pogosto pojavljajo kot doplačila znotraj paketov. Rogaška Hotels pri novoletni ponudbi navaja obvezno doplačilo za silvestrski program z večerjo 180 evrov na osebo (Sava Club cena 144 evrov) in minimalno dobo bivanja.

Odhajajoči Kempinski Palace Portorož silvestrsko ponudbo opiše (gala večerja v Kristalni dvorani ali sedemhodna večerja v Sophii z živo glasbo), vendar v objavi cene ne navede, enako velja za Hotel Marina Izola, ki ima javno objavljen silvestrski meni in napovedano glasbeno spremljavo, a brez javno objavljene cene.

Na Bledu je cenovna lestvica precej jasnejša in se pomakne v vrh slovenskega razpona. Če iščemo najvišjo objavljeno ceno v tej regiji, jo ima Hotel Triglav Bled, kjer silvestrski paket navaja ceno 299 evrov na osebo – vključeni so večerja z vinsko spremljavo, steklenica penine, novoletno darilo in tudi možnost uporabe wellnessa do enih ponoči. Nižje, a še vedno v premium segmentu je Bled Rose Hotel, ki za šesthodni novoletni meni zahteva 150 evrov na osebo. Pri Blejski hiši je silvestrovanje objavljeno kot prireditev, a brez navedenega zneska.

V Celju je poudarek izrazito na mestnem dogajanju, kjer organizatorji praznični program predstavljajo kot niz brezplačnih dogodkov v okviru Pravljičnega Celja. Mesto ponudi oder, obiskovalci pa si večer sestavijo sami – brez vstopnice, a z neizogibnimi stroški hrane in pijače.

Kranj ima silvestrovanje na prostem na Glavnem trgu (v programu Prazničnega Kranja je posebej navedeno silvestrovanje z Miranom Rudanom in zasedbo inDesign). Planinski dom na Kališču pa denimo ponuja silvestrski paket za 50 evrov na osebo, ki vključuje dobrodošlico, večerjo, penino in polnočno okrepčilo – in to je med plačljivimi ponudbami eden najnižjih objavljenih zneskov.