RESTAVRACIJA DRŽAVNEGA ZBORA

Preverili smo, koliko morajo poslanci odšteti za kosilo. Cene bodo marsikoga presenetile

Vsak dan sta na voljo dva menija, mesni in brezmesni.
Pri 8,50 evra se sicer cene toplih malic in dnevnih kosil pri večini ponudnikov na obrobju Ljubljane šele začnejo. FOTO: Nikolay Tsuguliev/Getty Images
Pri 8,50 evra se sicer cene toplih malic in dnevnih kosil pri večini ponudnikov na obrobju Ljubljane šele začnejo. FOTO: Nikolay Tsuguliev/Getty Images
B. K. P.
 6. 11. 2025 | 10:37
 6. 11. 2025 | 10:41
3:08
Pred časom je veliko prahu dvignila restavracija, v kateri obedujejo državni odločevalci, predvsem zaradi izredno nizkih cen hrane in pijače, ki so se marsikomu s povprečno, še bolj pa tistim z minimalno plačo zdele vse prej kot sorazmerne s prihodki poslancev.

Pred desetletjem je bilo denimo treba v tamkajšnji samopostrežni restavraciji za kosilo odšteti štiri evre, medtem ko je bilo kosilo v običajni restavraciji precej dražje, dražja je bila tudi malica. A niti restavracija v državnem zboru se ni mogla ogniti inflaciji in podražitvam, čeprav cene še vedno ostajajo nižje od drugih ponudnikov toplih malic in dnevnih kosil v Ljubljani, še posebej v središču mesta.

Zaposleni v državnem zboru lahko izbirajo med dvema menijema, mesnim in brezmesnim, pri čemer se v DZ trudijo »zagotoviti čim večji delež lokalno pridelanih ter sezonskih živil«, ki končajo v pripravljenih jedeh.

Nižje kot drugod po Ljubljani

Za glavno mesno ali brezmesno jed je treba v restavraciji DZ odšteti 6,50 evra, če si jedec zaželi še juhe ali solate, je cena višja za evro, v primeru, da izbere juho in solato, pa dva evra. Pri 8,50 evra se sicer cene toplih malic in dnevnih kosil pri večini ponudnikov na obrobju Ljubljane šele začnejo.

Po takšni ceni so običajno na voljo enolončnice, tu in tam testenine s katero od osnovnih omak, večinoma pa se cene malic in kosil gibljejo med deset in 12 evrov, pogosto je treba za solato ali juho še doplačati.

Precej nizke za središče prestolnice so v državnem zboru tudi cene napitkov. Za espresso je treba odšteti 1,20 evra, za kavo z mlekom 1,50 evra, za sadni sok 2,50 evra. Poslanci lahko naročijo tudi alkoholno pijačo, a le skupaj s hrano, pojasnjujejo v DZ. Za 0,2-litrsko stekleničko vina je treba odšteti 4,50 evra, za malo pivo pa 3,50.

Restavracija zaprtega tipa

A če ste si ob prebiranju cen zaželeli, da bi se tudi sami odpravili na kosilo ali zgolj na kavo v restavracijo državnega zbora, morda vmes še pokramljali s katerim od poslancev ali drugih veljakov, ki bi vam morda prekrižal pot, vas moramo razočarati – gre za restavracijo zaprtega tipa.

»Namenjena je obedovanju predvsem javnih uslužbencev državnega zbora in državnega sveta ter nekaterih drugih državnih organov, poslancev, vabljenih na seje, ter gostov – torej vsem, ki so neposredno povezani z delovanjem državnega zbora,« so sporočili iz njihove službe za odnose z javnostmi.

Ker je pred vrati martinovo, ko na mizah ne sme manjkati tradicionalna martinova pojedina, nas je zanimalo, ali se bodo tudi poslanci lahko razveselili rdečega zelja, mlincev ter race, gosi ali piščanca. »Tako kot vsako leto bo tudi letos na voljo Martinov meni, in sicer: pečeno piščančje stegno, mlinci in rdeče zelje z brusnicami,« so odgovorili iz DZ.

