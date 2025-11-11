Preverili smo, koliko stane martinova pojedina: od lani se je najbolj podražilo to

Martinovo je v Sloveniji velik praznik, ne nazadnje smo po vsem svetu znana vinorodna dežela in dan, ko sveti Martin iz mošta naredi vino, je še kako pomemben.

Poleg vina na martinovo na mizah ne sme manjkati tradicionalna pojedina, ki je sestavljena iz gosi ali race, mnogi se odločijo tudi za piščanca, ki je precej bolj dostopen, čeprav ne nujno cenovno bolj ugoden, pa seveda dušenega rdečega zelja in mlincev. Preverili smo, kako globoko boste morali seči v žep, če si želite privoščiti tradicionalno Martinovo pojedino.

Da je vino iz leta v leto dražje, je namreč že znano. Če je bilo lani treba za liter janževca odšteti v povprečju dobre štiri evre, se je letos ta cena dvignila v povprečju na dobrih pet evrov za liter. Pred desetletjem, ko je janževec veljal za ne prav cenjeno vino, pa je bilo za litrsko steklenico treba odšteti le okrog dva evra.

Pogosti popusti in akcije

Kar se tiče hrane, je dobra novica to, da se trgovine okrog praznikov skorajda po pravilu odločijo izdelke in sestavine, značilne za tisti praznik, ponuditi po znižanih cenah. Tako je že ves teden precej ceneje mogoče dobiti sveže rdeče zelje, za okrog 0,60 evra za kilogram, se pa v večini trgovin akcija izteče prav na martinovo. 250 g mlincev, kar je za tri jedce kot priloga povsem dovolj, v povprečju stane dobra dva evra, v primeru, da naletite na akcijo, pa okrog evra in pol.

Pred desetletjem nas je Martinova pojedina stala med 6,70 evra in 14 evrov.

Za evro se je podražila raca. Lani je bilo treba za kilogram odšteti tri evre, letos že štiri, običajno pa race, ki jih kupimo v trgovini, tehtajo dobra dva kilograma, tako da bo končna cena osem evrov. Še dražji je cel piščanec, in sicer v povprečju šest evrov, a bo končna cena enaka ceni race, saj so piščanci praviloma lažji, običajno tehtajo okrog kilograma in pol. Najvišja pa je še vedno cena gosi. Za kilogram je treba odšteti osem evrov, običajno pa cela gos, ki jo lahko kupimo v trgovini, tehta dobre tri kilograme, končni znesek torej naraste na 24 evrov!

Kaj pa jajca? Cena teh je lani poskočila v višave. Za deset jajc, ki so jih znesle slovenske kokoši, je bilo treba pred enim letom odšteti 3,10 evra, enako kot letos, če upoštevamo povprečje.

Za Martinovo pojedino, ki bo vsebovala dušeno rdeče zelje, mlince ter meso, bomo letos torej odšteli med 9,60 in 27 evrov, najcenejša bo s piščancem, najdražja z raco. Lani bi nas enake sestavine stale med 8,30 in 20,30 evra, pred desetletjem pa med 6,70 evra in 14 evrov.