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Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
Za dolgoročnega vlagatelja je pomembno predvsem, da izbere način vlaganja, ki ga razume in pri katerem lahko vztraja. FOTO: Depositphotos

Za dolgoročnega vlagatelja je pomembno predvsem, da izbere način vlaganja, ki ga razume in pri katerem lahko vztraja. FOTO: Depositphotos

David Santro, specialist za prodajo v Savi Infond FOTO: Boštjan Lah

David Santro, specialist za prodajo v Savi Infond FOTO: Boštjan Lah

Sava Infond vlagateljem ponuja različne možnosti dolgoročnega vlaganja ter strokovno podporo pri izbiri naložb glede na njihove cilje in odnos do tveganja. FOTO: Depositphotos

Sava Infond vlagateljem ponuja različne možnosti dolgoročnega vlaganja ter strokovno podporo pri izbiri naložb glede na njihove cilje in odnos do tveganja. FOTO: Depositphotos

Pri nakupu posameznih delnic vlagatelj sam izbira podjetja in prevzema več odgovornosti za svoje odločitve. FOTO: Depositphotos

Pri nakupu posameznih delnic vlagatelj sam izbira podjetja in prevzema več odgovornosti za svoje odločitve. FOTO: Depositphotos

Za dolgoročnega vlagatelja je pomembno predvsem, da izbere način vlaganja, ki ga razume in pri katerem lahko vztraja. FOTO: Depositphotos
David Santro, specialist za prodajo v Savi Infond FOTO: Boštjan Lah
Sava Infond vlagateljem ponuja različne možnosti dolgoročnega vlaganja ter strokovno podporo pri izbiri naložb glede na njihove cilje in odnos do tveganja. FOTO: Depositphotos
Pri nakupu posameznih delnic vlagatelj sam izbira podjetja in prevzema več odgovornosti za svoje odločitve. FOTO: Depositphotos
Naročnik oglasne vsebine je Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Zavarovalna skupina Sava
 3. 9. 2026 | 09:07
 3. 9. 2026 | 09:07
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Odločitev, da bomo del prihrankov namenili vlaganju, je pomemben korak, vendar do končnega cilja sledi še kar nekaj pomembnih odločitev. Zelo hitro si je treba namreč zastaviti vprašanje, kam denar sploh usmeriti. Kupiti delnice podjetij, ki jih poznamo, ali izbrati sklad, ki sredstva razporeja med več različnih naložb?

Zato odločitev med skladi in posameznimi delnicami ni toliko vprašanje boljše naložbe kot tega, kateri način vlaganja nam bolj ustreza.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

To je tržno sporočilo. Vsebina članka ne pomeni naložbenega priporočila ali storitev investicijskega svetovanja, niti ne pomeni ponudbe ali vabila k nakupu ali prodaji; pri odločanju za nakup ali prodajo velja upoštevati še vrsto dejavnikov, ki v tem članku niso naslovljeni. Pred sprejemom kakršnekoli naložbene odločitve glejte Prospekt z vključenimi pravili upravljanja, Dokument s ključnimi informacijami ter letna in polletna poročila. Navedeni dokumenti in mnoge dodatne informacije so na voljo na www.infond.si. Naložbe v vzajemne sklade so povezane s tveganjem. Pretekla uspešnost ne napoveduje prihodnjih donosov. Sava Infond d.o.o. ne prevzema odgovornosti in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz podatkov v tem besedilu.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo medijev d. o. o.

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