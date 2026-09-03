Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Odločitev, da bomo del prihrankov namenili vlaganju, je pomemben korak, vendar do končnega cilja sledi še kar nekaj pomembnih odločitev. Zelo hitro si je treba namreč zastaviti vprašanje, kam denar sploh usmeriti. Kupiti delnice podjetij, ki jih poznamo, ali izbrati sklad, ki sredstva razporeja med več različnih naložb?

Zato odločitev med skladi in posameznimi delnicami ni toliko vprašanje boljše naložbe kot tega, kateri način vlaganja nam bolj ustreza.

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