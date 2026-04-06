Preverite, kdaj bo najhuje! Ob koncu velikonočnih praznikov se obeta huda gneča na cestah

Danes, na velikonočni ponedeljek, ki je v Sloveniji in večini evropskih držav dela prost dan, je na cestah vnovič pričakovati povečan promet. Krepil se bo zaradi obiska turističnih in izletniških točk ob lepem vremenu, najbolj pa bo po napovedih zgoščen popoldne, ko se bodo poleg izletnikov mnogi vračali domov z oddiha ob podaljšanem koncu tedna.

Prometno-informacijski center gnečo pričakuje zlasti v smeri od Hrvaške proti Avstriji in od Madžarske proti Italiji.

Ozka grla so mogoča na mejnih prehodih s Hrvaško in Avstrijo, na območjih delovnih zapor Celje-Fram, Domžale-Šentjakob, Postojna, Trebnje zahod-Novo mesto vzhod, med Lescami in Jesenicami na vzporedni cesti (zaprt priključek Jesenice zahod), na ljubljanskem avtocestnem obroču, na primorski avtocesti ter med Koprom in prehodi s Hrvaško.

Veliko bo motoristov, v Mirni Peči vseslovenski blagoslov motorjev

Na avtocestah in hitrih cestah se napoveduje večje število vozil s tujo registracijo. Velikonočni ponedeljek je namreč dela prost dan v večini evropskih držav, v Avstriji, na Hrvaškem in Poljskem pa se danes zaključujejo počitnice. Mnogi se bodo zato vračali z oddiha.

Do 7. 4. pričakujemo skozi SLO povečan promet. Največ gneče do sobote proti Hrvaški, v nedeljo in ponedeljek v obratni smeri. Možni zastoji: LJ obvoznica, primorska AC, meje in drugih cestah proti turističnim krajem.

Po državi se tekom dne pričakuje tudi večje število motoristov, v Mirni Peči bo namreč dopoldne potekal vseslovenski blagoslov motorjev.