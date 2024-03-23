Preverjamo, ali drži: »V Polju bodo uredili azilni dom«

»Sem slišala slučajno na prehodu za pešce v Polju, da se MOL dogovarja za lastniki bivšega Saturnusa za najem stavbe, da bi tam uredili nekakšen začasen, prehodni dom za begunce, ker sta Kotnikova in Vič že krepko premajhna. Ali je še komu kaj podobnega prišlo na ušesa? Upam, da temu ni za verjeti,« je napisala Ljubljančanka v eni od facebook skupin.

Pod zapisom se je zvrstilo nekaj komentarjev, ki nad morebitno postavitvijo azilnega doma v njihovem kraju niso najbolj navdušeni, vsi pa so za te govorice prvič slišali.

Ali je kaj resnice v zapisu Ljubljančanke, smo preverili kar na Mestno občino Ljubljana (MOL), kjer so vse zanikali.

»O najemu stavbe za ureditev prehodnega doma za begunce na lokaciji Ob Železnici 16, ki je v lasti MOL, se nismo pogovarjali z nikomer.«

Kot je znano, je župan Zoran Janković že večkrat povedal, da je težava migrantskega centra na Viču, da je bilo predvsem v poletnem času tam tudi po tisoč ljudi, čeprav ima stavba 300 postelj.

Mol se je z vlado pogovarjal o tem, da bi odprli nove domove za migrante tudi v drugih krajih, kar se sedaj dogaja. Vlada je namreč sprejela sklep o organizaciji začasnih azilnih centrov v Brežicah in Središču ob Dravi.