Preveslali 750 kilometrov za dober namen, zbrali 2000 evrov (FOTO)

Sedemdeset udeležencev, šest ur, 750 kilometrov, 2000 evrov. To je izkupiček letošnjega dobrodelnega dogodka Veslajmo za dober namen, že 13. po vrsti. Udeleženci so lahko veslali s kanuji, kajaki in tudi supi, a je bilo teh v kislem četrtkovem vremenu le za vzorec.

»Glede na slabo vreme se je krožnega veslanja po Ljubljanici – krog je bil dolg 5,5 kilometra – udeležilo 70 ljudi, kar je veliko manj kot lani, ko jih je bilo 180,« nam je pojasnil Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije (KZS), enega od organizatorjev dobrodelnega dogodka. Prav ob 16. uri, ko so udeleženci, ki so za sodelovanje prispevali 30 evrov, se je nebo razjasnilo, tako da so imeli kar srečo: »Da nas ni pralo,« je poudaril Jelenc.

Na srečo je prav okoli 16. ure prenehalo deževati. FOTO: Voranc Vogel

Organizatorji krožne vožnje po Ljubljanici, ki je potekala skozi središče mesta med Livado in Ambroževim trgom med 16. in 22. uro – poleg KZS še Kajak kanu klub Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca –, so letošnji izkupiček, zbrali so 2000 evrov, namenili šolskemu skladu OŠ Livada Ljubljana. »Namen sklada je finančno pomagati tistim otrokom na šoli, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, da se tudi oni udeležijo najrazličnejših taborov, šole v naravi, športnih dni in ekskurzij, ki si jih sicer ne morejo privoščiti,« je še razložil Jelenc. To je sicer polovica lanskega izkupička.

Krožna vožnja po Ljubljanici je bila dolga 5,5 kilometra. FOTO: Voranc Vogel

Zaradi slabega vremena so udeleženci preveslali le dobrodelno vožnjo, medtem ko je tekmovalni del odpadel. Tekmovalni del je bil mišljen kot maraton s 44 kilometri. Tako kot so dogodek iz 24-urnega dogodka skrajšali na šest ur krožne vožnje po Ljubljanici. Kot pravi Jelenc, tudi zaradi stroškov organizacije dogodka, ki je zahteval večjo logistiko in tudi veliko več ljudi.

Čeprav manj številni, so veslači preveslali skupno 750 kilometrov. V tem delu si je vsak udeleženec izbral poljubno število preveslanih krogov med 16. in 22. uro. Najvztrajnejši so v šestih urah preveslali osem krogov, kar je 44 kilometrov. Zanimivo je, da sta bili med njimi kar dve ženski, in sicer Špela Marinko in Alma Međugorac, med moškimi pa je bil najvztrajnejši Bor Staniša.

Največ krogov, osem, so preveslali trije, med njimi kar dve ženski. FOTO: Voranc Vogel

»Seveda se to z lanskim letom, ko smo v 24 urah preveslali skupno 3000 kilometrov, ne more primerjati, a tako pač je. Na vreme ne moremo vplivati,« je sklenil Jelenc, hvaležen vsakemu posamezniku, ki se je potrudil in z zaveslaji pomagal učencem iz socialno šibkih družin.