Previdno! Goljufi poskušajo zlorabiti GEN-I, grozijo s to potezo

Iz družbe GEN-I so poslali resno opozorilo svojim odjemalcem, saj so zaznali nevarne poskuse zlorabe njihovega imena. Neznanci namreč prek lažnih tekstovnih sporočil poskušajo od ljudi izmamiti denar in občutljive podatke. Kot so sporočili iz podjetja, gre za klasičen primer spletnega »ribarjenja« oziroma goljufije: »V družbi GEN-I smo zaznali primere lažnih SMS-sporočil, v katerih neznanci skušajo zlorabiti ime družbe GEN-I, odjemalce pa pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije (t. i. phishing).«

Naraščajo prevare ribarjenja, ki prek klicev ali različnih sporočil nagovarjajo uporabnike mobilnih telefonov V Centru kibernetske varnosti in odpornosti Telekoma Slovenije se dnevno spopadamo z velikim številom prevar ribarjenja (te so še vedno med najbolj pogostimi napadi), ki so ciljno usmerjene na uporabnike mobilnih telefonov. Prvi stik se ustvari na različne načine: prek klicev ali prek lažnih e-poštnih, SMS- in drugih sporočil, na primer prek aplikacij za hipno komuniciranje. Pri lažnem predstavljanju prek sporočil nepridipravi pogosto zelo prepričljivo posnemajo sporočila uradnih organov in prepoznanih organizacij, kot so pošte, banke ipd. Zato opozarjamo na previdnost tudi pri prebiranju SMS-sporočil, še posebej z neznanih številk. Na tako prejetih povezavah nikakor ne vpisujte svojih osebnih podatkov, predvsem ne podatkov plačilnih kartic. Če ste podatke svoje plačilne kartice že vnesli, se čim prej obrnite na kontaktni center svoje banke; če ste bili oškodovani, zlorabo prijavite policiji.

Goljufi pogosto uporabljajo ustrahovanje z odklopom elektrike, da bi prejemnike prisilili v nepremišljeno klikanje na povezave. Iz družbe zato svetujejo skrajno previdnost pri ravnanju s takšnimi sporočili: »V družbi GEN-I odjemalcem svetujemo, da nikoli ne odpirajo sumljivih povezav v SMS-sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih. Pozorni naj bodo na to, kam vpisujejo svoje podatke, pri tem pa naj vedno preverijo domeno spletne strani.« Poudarjajo tudi, da »GEN-I v SMS-sporočilih od odjemalcev nikoli ne zahteva vnosa bančnih podatkov.« Če prejmete takšno sporočilo, ga zato nemudoma izbrišite in nanj ne odgovarjajte.

Uradni kanali za preverjanje stanja

Podjetje svoje uporabnike o morebitnih dolgovih obvešča izključno po ustaljenih in varnih poteh, kamor SMS-sporočila ne spadajo. Obveščanje poteka le po elektronski pošti (če ima odjemalec urejen elektronski prejem dokumentov) in po redni pošti.

Če ste v dvomih, ali je vaš račun res plačan, lahko dejansko stanje svojih obveznosti vedno varno preverite sami na Portalu Moj GEN-I. Lahko pa se obrnete neposredno na njihove uradne kontaktne točke: prek brezplačne telefonske številke 080 1558 ali po e-pošti na naslov elektrika@gen-i.si.