Previdno! Lažna SMS-sporočila v imenu Telekom Slovenije: »Prevaranti želijo dostop do prijavnih podatkov«

V zadnjih dneh so se v Sloveniji znova pojavila lažna SMS-sporočila, ki jih v imenu Telekoma Slovenije pošiljajo neznani pošiljatelji. Gre za poskus spletne prevare, pri kateri skušajo zlonamerneži od uporabnikov pridobiti občutljive osebne podatke, vključno s prijavnimi podatki za storitve operaterja.

Po opozorilih podjetja so sporočila zasnovana tako, da delujejo prepričljivo in uporabnike pozivajo h kliku na povezave, ki vodijo do lažnih spletnih strani. Tam naj bi uporabniki vnesli svoje podatke za dostop do storitve Moj Telekom ali drugih digitalnih platform. V resnici gre za tako imenovani »phishing« napad, katerega cilj je kraja identitete ali dostop do uporabniških računov.

Fotografija je simbolična. FOTO: Posnetek zaslona

Pri Telekomu Slovenije poudarjajo, da v SMS-sporočilih nikoli ne zahtevajo posredovanja osebnih podatkov, kot so e-poštni naslov, gesla, enkratne varnostne kode ali QR-kode za prijavo. Uporabnike zato pozivajo, naj ob prejemu takšnih sporočil ne klikajo na povezave in ne posredujejo nobenih podatkov. »Če prejmete sumljivo sporočilo, ki se predstavlja kot Telekom Slovenije, vas prosimo, da nas o tem obvestite,« sporočajo iz podjetja. Uporabniki lahko primere prijavijo na telefonsko številko 041 700 700 ali prek elektronske pošte na naslov info@telekom.si.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Strokovnjaki za kibernetsko varnost ob tem opozarjajo, da so tovrstne prevare vse pogostejše, še posebej v obdobjih povečanega spletnega prometa. Ključna zaščita ostaja previdnost uporabnikov, preverjanje verodostojnosti sporočil ter uporaba dodatnih varnostnih mehanizmov, kot je dvostopenjska avtentikacija.