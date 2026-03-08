Previdno: Lažni bančniki prek telefona ponujajo neobstoječe kredite

SPLETNA GOLJUFIJA

Na Policijski upravi Nova Gorica so zadnje dni obravnavali več primerov spletnih goljufij na Tolminskem in en primer na Ajdovskem.

Neznani storilec je občanko poklical po telefonu in se ji lažno predstavil kot predstavnik ene izmed bančnih ustanov. Spraševal jo je o njeni domnevni vlogi za potrošniški kredit, čeprav občanka predhodno ni zaprosila za noben kredit. Kasneje jo je poklical še drugi neznani moški, ki se je predstavil kot predstavnik samostojne in neodvisne bančne institucije javnega prava. Skušal jo je prepričati, da mora v zvezi z domnevno zahtevo za potrošniški kredit nemudoma ukrepati. Nepridipravu je nato prek elektronske pošte uspelo pridobiti nekatere njene osebne podatke. Zatem je občanka na ...