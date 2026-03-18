Previdno na cestah, ponekod se je vozišč oprijel sneg (FOTO in VIDEO)

Le nekaj dni pred nastopom koledarske pomladi, se je zima odločila, da še ni rekla zadnje. Vremenoslovci so že od začetka tedna svarili, da nas danes čaka vremenski preobrat, ki bo nad naše kraje prinesel močan veter, nizke temperature in ponekod celo sneg. In napovedi so se tudi uresničile. »Po več tednih nadpovprečno toplega vremena je dva dneva pred začetkom koledarske pomladi kraje nad približno 500 metri zajelo sneženje. V Sodražici je zapadlo slabih pet centimetrov snega. Sneg je narahlo pobelil tudi Ribnico in Kočevje,« so zapisali meteorologi pri Meteoinfo Slovenija ter na družabnih omrežjih objavili še video pobeljene Sodražice.

V zadnjih 12 urah je pobelilo tudi druge višje ležeče kraje po Sloveniji, največ snega je po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (Arso) zapadlo v Miklavžu na Gorjancih, in sicer kar 22 centimetrov, deset centimetrov manj pa na Kumu. Pobelilo je tudi vrhove Uršlje gore, Lisce in Treh kraljev na Pohorju, na vseh treh so namerili sedem centimetrov novozapadlega snega, centimeter manj v Babnem Polju in na Blokah.

Težave tudi zaradi burje

Da so ceste po državi ponekod zasnežene, opozarjajo tudi na prometno-informacijske centru: »Sneg se je oprijel cestišč predvsem na Kočevskem in Notranjskem. Na prelazih Ljubelj, Jezerski vrh in Vršič priporočamo verige. V primeru snega na vozišču je obvezna zimska oprema. Vozniki, vozite previdno!« Obenem so opozorili tudi na omejitve v prometu, ki so posledica močne burje: »Zaradi burje v vipavski dolini je na regionalni cesti Razdrto - Podnanos - Manče - Vipava prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.«

Kot napovedujejo meteorologi na Arsu, se bo danes sicer po državi postopoma jasnilo, bo pa pihal okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo precej nižje od tistih, ki smo jih bili vajeni prejšnji teden, in sicer od sedem do 13 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 14. »Jutri bo pretežno jasno, v zatišnih legah bo zjutraj lahko slana. Čez dan se bo v notranjosti prehodno pooblačilo. Veter bo nekoliko oslabel. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem od 5 do 9, najvišje dnevne od 10 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija,« pa napovedujejo vremenoslovci, ki opozarjajo, da bodo jutra hladna vsaj še nekaj dni.