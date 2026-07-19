Previdno pri brezplačnih meritvah: »Prepričujejo jih, da so zelo bolni in da potrebujejo njihova prehranska dopolnila ...«

Na družbenem omrežju TikTok se širi videoposnetek uporabnice, ki ljudi poziva, naj opozorijo predvsem svoje starše in stare starše na previdnost pri obiskovanju različnih predstavitev in meritev zdravstvenega stanja. Po njenih navedbah naj bi udeležencem po opravljenih meritvah sporočili, da imajo resne zdravstvene težave, nato pa jim ponudili nakup prehranskih dopolnil. Kot trdi, naj bi jih prepričevali v nakup 365-dnevne zaloge, katere vrednost naj bi znašala skoraj tisoč evrov.

»Nujno opozorite svoje starše in stare starše. Po teh meritvah jih prepričujejo, da so zelo bolni in da potrebujejo celoletno zalogo prehranskih dopolnil,« je povedala v videoposnetku. Dodala je še, da se je o podjetju pozanimala sama in da naj bi se že več let pojavljala vprašanja in opozorila na spletu. Ob tem gledalce poziva, naj bodo previdni, in opozorilo delijo naprej.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Previdno pri meritvah in predstavitvah izdelkov

Strokovnjaki in potrošniške organizacije že vrsto let opozarjajo na previdnost pri nakupih, sklenjenih na predstavitvah izdelkov, različnih meritvah ali drugih promocijskih dogodkih zunaj poslovnih prostorov podjetij. Takšne prodajne predstavitve so pogosto namenjene predvsem starejšim potrošnikom, ki se lahko zaradi skrbi za svoje zdravje ali občutka nujnosti lažje odločijo za nakup izdelkov z visoko vrednostjo. Pri tem opozarjajo, da morajo biti potrošniki še posebej pozorni, kadar jim na podlagi hitrih meritev ali kratkega pogovora sporočijo, da naj bi imeli resne zdravstvene težave, ter jim hkrati ponudijo nakup prehranskih dopolnil ali drugih izdelkov. O zdravstvenem stanju posameznika lahko namreč na podlagi ustreznih diagnostičnih postopkov presoja le zdravnik oziroma drug za to usposobljen zdravstveni delavec. Nobena hitra meritev ali predstavitev izdelkov sama po sebi ne more predstavljati podlage za postavljanje zdravstvene diagnoze.

Prehranska dopolnila so namenjena dopolnjevanju običajne prehrane in niso zdravila. Njihova naloga ni preprečevanje, zdravljenje ali ozdravitev bolezni, zato je treba biti previden pri trditvah, ki posamezniku obljubljajo izboljšanje zdravstvenega stanja ali ga prepričujejo, da določen izdelek nujno potrebuje zaradi domnevno ugotovljenih zdravstvenih težav. Svetujejo, naj si potrošniki pred podpisom pogodbe ali nakupom dražjih izdelkov vzamejo dovolj časa za premislek, preverijo podjetje in njegove reference ter se o odločitvi posvetujejo z družinskimi člani ali drugo osebo, ki ji zaupajo. Če se pri predstavitvi uporabljajo trditve o zdravstvenem stanju ali obljube o izjemnih učinkih izdelkov, je priporočljivo poiskati tudi mnenje osebnega zdravnika ali drugega zdravstvenega strokovnjaka, preden se posameznik odloči za nakup.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images