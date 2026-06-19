  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAPAČNE OZNAKE

Previdno pri cenenih oblačilih za dojenčke: oznake pogosto ne razkrivajo prave sestave

Kar 37 odstotkov oblačil je napačno označenih, največ odstopanj je pri šalih, zgornjih delih oblačil in oblačilih za dojenčke.
Za pravo recikliranje ali razgradnjo je sestava zelo pomembna, za ponovno rabo pa malo manj. FOTO: Damien Meyer/AFP

Za pravo recikliranje ali razgradnjo je sestava zelo pomembna, za ponovno rabo pa malo manj. FOTO: Damien Meyer/AFP

Reciklažni centri niti ne morejo oddati vseh zbranih rabljenih oblačil. FOTO: Georges Gobet/AFP

Reciklažni centri niti ne morejo oddati vseh zbranih rabljenih oblačil. FOTO: Georges Gobet/AFP

Oznake velikokrat ne odražajo dejanske surovinske sestave. FOTO: Ultraones/Getty Images

Oznake velikokrat ne odražajo dejanske surovinske sestave. FOTO: Ultraones/Getty Images

Za pravo recikliranje ali razgradnjo je sestava zelo pomembna, za ponovno rabo pa malo manj. FOTO: Damien Meyer/AFP
Reciklažni centri niti ne morejo oddati vseh zbranih rabljenih oblačil. FOTO: Georges Gobet/AFP
Oznake velikokrat ne odražajo dejanske surovinske sestave. FOTO: Ultraones/Getty Images
Borut Tavčar
 19. 6. 2026 | 08:09
4:38
A+A-

Evropsko preverjanje skladnosti tekstilnih izdelkov je pokazalo, da oznake na oblačilih pogosto ne odražajo dejanske surovinske sestave. V okviru kampanje Skupni ukrepi o skladnosti proizvodov, JACOP 2025, so pristojni organi pregledali 132 kosov oblačil, pri 49 vzorcih oziroma 37 odstotkih pa ugotovili, da navedbe na oznakah niso bile pravilne.

Do začetka marca letos so ukrepi tekli za 24 izdelkov.

Pregledali so različne tekstilne izdelke: 44 zgornjih delov oblačil, 36 oblačil za dojenčke, 15 športnih oblačil, 12 spalnih oblačil, pet šalov in 20 drugih vrst oblačil. Izdelki so bili iz volne, bombaža in različnih mešanic vlaken. Preizkušanje je opravilo akreditirano laboratorijsko osebje v Italiji. Najpogostejša odstopanja so bila treh vrst. V nekaterih primerih so bila vlakna na oznakah pravilno navedena, a se navedeni deleži niso ujemali z dejansko sestavo, pri drugih izdelkih so laboratoriji odkrili druga, praviloma cenejša vlakna od navedenih, pri delu izdelkov pa so bila vlakna napačno poimenovana oziroma navedena.

Tveganje za kupce

Takšne neskladnosti niso le vprašanje potrošniške informacije. Po oceni organov za nadzor trga pomenijo tudi gospodarsko tveganje za kupce, izkrivljajo pošteno konkurenco med podjetji in otežujejo recikliranje tekstila, saj je za to potrebna natančna identifikacija vlaken. Največji delež neskladnih izdelkov je bil ugotovljen pri šalih, kjer je preizkus neuspešno opravilo 80 odstotkov vzorcev. Pri zgornjih delih oblačil je bila stopnja neuspešnosti 54-odstotna, pri oblačilih za dojenčke pa 25-odstotna. Nižje deleže so ugotovili pri športnih oblačilih, kjer je bilo neskladnih 13 odstotkov vzorcev, in spalnih oblačilih (16 %). V drugih kategorijah je bilo neuspešnih 40 odstotkov vzorcev.

Preverjanje

Kampanjo je podprl Generalni direktorat Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, GD GROW. Vzorčenje so izvedli organi za nadzor trga na Cipru, Danskem, Finskem, v Nemčiji, Italiji, Litvi, na Malti in Portugalskem. Skupno so 104 izdelke kupili v fizičnih trgovinah, 28 pa prek spleta.

Pomembne razlike so se pokazale tudi glede na vrsto vlaken. Največ težav je bilo pri izdelkih, označenih kot mešanica naravnih in umetnih vlaken, kjer je bilo neskladnih 64 odstotkov vzorcev. Pri izdelkih, označenih kot mešanica naravnih vlaken, je bila stopnja neuspešnosti 46-odstotna. Pri izdelkih, označenih kot stoodstotno izdelani iz enega naravnega vlakna, je bilo neskladnih 15 odstotkov vzorcev. Razlika se je pokazala tudi med prodajnimi kanali. Pri izdelkih, kupljenih prek spleta, vključno s spletnimi stranmi trgovcev na drobno, je bila stopnja neuspešnosti 46-odstotna. Pri tistih, kupljenih v fizičnih trgovinah, je znašala 36 odstotkov.

Umik s trga

Do začetka marca letos so ukrepi tekli za 24 izdelkov. Organi za nadzor trga so odredili zaustavitev prodaje 18 izdelkov. Pri dveh so proizvajalcem naložili korektivne ukrepe, dva je bilo treba ponovno označiti, pri treh so morali gospodarski subjekti izdelke opremiti z ustreznimi opozorili. Skupno je bilo 41 izdelkov registriranih v informacijski in komunikacijski sistem za nadzor trga, platformo EU, prek katere si nadzorni organi izmenjujejo rezultate preizkusov, ugotovitve o neskladnostih in usklajujejo izvrševanje pravil.

Nadzorni organi potrošnikom svetujejo previdnost pri zelo nizkih cenah in ponudbah, ki se zdijo predobre, da bi bile resnične. Prednost naj imajo izdelki, pri katerih so na oznaki navedeni ime, naslov ali spletna stran proizvajalca, saj to omogoča večjo odgovornost in sledljivost. Uvozniki, distributerji in trgovci na drobno morajo preveriti, ali so izdelki ustrezno označeni. Organi za nadzor trga opozarjajo, da je treba preverjati tako končna oblačila kot tudi zvitke tkanin, iz katerih so izdelana.

Oznake velikokrat ne odražajo dejanske surovinske sestave. FOTO: Ultraones/Getty Images
Oznake velikokrat ne odražajo dejanske surovinske sestave. FOTO: Ultraones/Getty Images

Reciklažni centri niti ne morejo oddati vseh zbranih rabljenih oblačil. FOTO: Georges Gobet/AFP
Reciklažni centri niti ne morejo oddati vseh zbranih rabljenih oblačil. FOTO: Georges Gobet/AFP

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

oblačilahitra modarecikliranjekakovostzavajanje potrošnikovodpoklic izdelkov
ZADNJE NOVICE
08:04
Bralci
BRALKA POROČEVALKA

Maja jih je ogromno opazila na Slovenski cesti v Ljubljani. Kaj se je dogajalo? (FOTO)

Na PU Ljubljana smo preverili, zakaj je bilo v sredo popoldan večje število policistov v središču prestolnice.
19. 6. 2026 | 08:04
08:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Demenca zahteva celosten odgovor družbe

Demenca postaja eden največjih zdravstvenih in socialnih izzivov sodobne družbe. Na 13. mednarodni konferenci ASK 2026 v Ljubljani so strokovnjaki opozorili, da napredek prinašajo nove diagnostične metode in terapevtski pristopi, vendar se bo brez učinkovite podpore družinam in skupnostne oskrbe težko odzvati na hitro naraščajoče potrebe oseb z demenco.
19. 6. 2026 | 08:00
07:54
Lifestyle  |  Polet
IZKORISTIMO POLETJE

To je pravi poletni reset telesa. 7 rekreativnih navad za več energije in manj stresa

Majhne spremembe, ki lahko poleti naredijo veliko razliko.
Miroslav Cvjetičanin19. 6. 2026 | 07:54
07:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAUPALI SO JI NAJRANLJIVEJŠE

Grozljivo! Medicinska sestra na enoti intenzivne nege dojenčkom lomila kosti: »Zavedam se svoje odgovornosti ...«

V dveh letih je pod njeno oskrbo poškodbe utrpelo devet novorojenčkov, sodišče pa jo je obsodilo na tri leta zapora.
Kaja Grozina19. 6. 2026 | 07:47
07:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
SKRIVNOSTNA NESREČA

V Ljubljani trčil v ograjo in izginil v noč! Gasilci iskali z dronom, a našli niso nikogar

Pregledali so širše območje, vendar udeležencev nesreče niso našli ...
19. 6. 2026 | 07:31
07:27
Bulvar  |  Šokkast
NI MU BILO VŠEČ

Razkril prošnjo znanega Slovenca: javno ga je pohvalil, zasebno pa prosil, naj vsebino umakne (VIDEO)

Slovenski komik in spletni ustvarjalec Jure Jamnik je razkril zanimivo zakulisje odzivov na svoje viralne videe. Čeprav ga številni javno podpirajo in se pod njegovimi objavami smejijo, se v zasebnih sporočilih včasih zgodi povsem drugačna zgodba.
19. 6. 2026 | 07:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVA PREHRANA

Procesirana hrana pod drobnogledom: zakaj oznaka na embalaži ne pove vsega

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
Promo
Razno
KULTURA

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj so te mišice tako dovzetne za poškodbe?

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
15. 6. 2026 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki