Previdno! Zlikovci ponovno zlorabili podobo Slovenskih novic

V času vedno hitrejšega tehnološkega napredka, predvsem pa svetlobne hitrosti, s katero se razvija umetna inteligenca, je vedno težje prepoznati, kaj je res in kaj ne. Vsi smo že videli fotografijo ali videoposnetek, ki se je na prvi pogled zdel povsem resničen, celo povsem verjeten, a ko smo pogledali pobližje, se je nekaj zdelo »narobe«, pozneje se je izkazalo, da je posnetek ustvarila umetna inteligenca. Tisti, ki s tehnologijo nimajo opravka vsak dan, takšne stvaritve in ponaredke težje prepoznajo. Ali pa sploh ne. In prav na takšne ljudi ciljajo nepridipravi. Da bi jih ogoljufali, koga oškodovali, blatili, širili napačne ali povsem izmišljene informacije iz takšnih ali drugačnih razlogov. Tarča tovrstnih zlikovcev je ponovno postala tudi naša spletna stran.

Če med brskanjem po spletu naletita na oglas za dostavo hrane Cravecubeduco ter nanj kliknili, ste najbrž začudeno opazili, da ste namesto na strani, kjer bi izbrali hrano, pristali na spletnem portalu Slovenskih novic, natančneje v članku, ki omenja voditeljico Eriko Žnidaršič, premierja v odhajanju Roberta Globa ter guvernerja Banke Slovenija Boštjana Vasleta. Tistim z bolj ostrim očesom pa se najbrž ne bo zdelo vse lepo in prav. Nekatere fotografije so denimo več kot očitno ustvarjene z umetno inteligenco, način pisanja ni značilen za naše novinarje, ne vsebinsko niti stilsko. Odgovor, ali gre za prave ali lažne Slovenske novice pa boste našli na vrhu strani, v naslovni vrstici. V primeru pravih Slovenskih novic, te ravnokar prebirate, boste v njej lahko prebrali slovenskenovice.delo.si (in nato za poševnico še rubriko, naslov članka in podobno). Vse drugo so lažne Slovenske novice. V zgoraj omenjenem primeru dostavljavca hrane so našo domeno denimo spremenili v slovenske-novice.com.

Strokovnjaki za varnost na spletu tudi sicer vedno znova opozarjajo, da je treba v primeru, ko prejmete elektronsko pošto, pogosto se prevaranti poslužujejo kraje identitete uglednih ustanov, s katerimi ima opravka večina državljanov, kot so Pošta Slovenije, NLB, Telemach, Telekom in podobno, vedno preveriti naslov pošiljatelja, v primeru povezav pa celotno domeno. Tako vas denimo bančnik ne bo kontaktiral z elektronskega naslova, ki sicer vsebuje njegovo ime in priimek, za »@« pa nato sledi kakšno skropucalo. Takšnim osebam nikakor ne odgovarjajte, kaj šele posredujte občutljive osebne podatke. Tudi, če vas nekdo poziva, da sledite povezavi, ki vam jo je posredoval, dobro poglejte domeno, šele ko ste povsem prepričani, da gre za avtentično spletno stran, nanjo tudi kliknite.

Vedno preverite, kaj piše v naslovni vrstici na vrhu spletne strani (obkroženo z rdečo). FOTO: Zajem Zaslona