VABILO NA RODITELJSKI SESTANEK

Prevod v albanščino dvignil prah: šola se brani, minister pa pravi, da zakon ni bil kršen

Po objavi vabila na roditeljski sestanek, ki ga je OŠ Žalec pripravila tudi v albanskem jeziku, se je sprožila razprava na družbenih omrežjih. Na očitke se je zdaj odzvala ravnateljica, svoj odgovor pa je posredovalo tudi ministrstvo.
Osnovna šola Žalec. FOTO: Spletna stran šole
Osnovna šola Žalec. FOTO: Spletna stran šole
Nina Čakarić
 21. 10. 2025 | 13:48
 21. 10. 2025 | 14:25
3:32
Potem ko je poslanec NSi Aleksander Reberšek na družbenem omrežju poobjavil vabilo Osnovne šole Žalec na roditeljski sestanek, napisano tudi v albanskem jeziku, se je na družbenih omrežjih razvnela razprava o rabi tujih jezikov v slovenskih javnih ustanovah. Očitek poslanca je letel na to, da je vabilo dvojezično, prevod pa namenjen staršem albanskega rodu.

O dogodku smo včeraj pisali in ravnateljici poslali novinarska vprašanja, med drugim glede razlogov za prevod, obsega albansko govoreče skupine na šoli, uporabe jezika pri komunikaciji s starši, prevajalcev in morebitnih internih pravil.

Odgovor ravnateljice: Prevod zaradi nizke udeležbe staršev priseljencev

Ravnateljica OŠ Žalec Andreja Špajzer nam je danes odgovorila, da je šola najprej poslala običajna vabila staršem v slovenščini.

»I. OŠ Žalec je sklicala uvodne roditeljske sestanke za vse starše v mesecu septembru. Vabila vsem staršem so bila poslana preko eAsistenta in so bila napisana v slovenskem jeziku.«

Ker staršev priseljencev na sestanek skoraj ni bilo, so se odločili za dodatni termin, posebej za albansko govoreče družine.

»Ker smo opazili, da se veliko staršev priseljencev ni udeležilo uvodnih roditeljskih sestankov, smo za starše učencev priseljencev, ki ne govorijo slovensko, organizirali dodaten roditeljski sestanek.«

Vabilo, ki je sprožilo burne odzive, je bilo torej namenjeno izključno tej skupini staršev.

Ravnateljica je pojasnila še naslednja dejstva:

• na šoli je 19 % učencev priseljencev, od tega 13,5 % albansko govorečih,

• prevode jim pomaga izvajati prevajalka albanskega jezika,

• prevodi so namenjeni boljši informiranosti staršev,

• šola s tem ravna v skladu s smernicami in vsa uradna obvestila še vedno zapisuje v slovenščini.

»Cilj je, da vsi starši razumejo pomembne informacije in tako lahko enakovredno podprejo izobraževanje svojih otrok.«

Odziv ministrstva: Zakon ni bil kršen

Vprašanja o rabi tujega jezika smo poslali tudi ministru za vzgojo Vinku Logaju. Z njegovega kabineta so nam odgovoril, da je ministrstvo seznanjeno s primerom in da je šola ravnala z namenom vključevanja staršev priseljencev.

V odgovoru med drugim navajajo: »Na šoli je kar 19 odstotkov učencev, katerih materni jezik ni slovenščina. (…) Udeležba staršev je bila nizka, zato je šola pripravila dodatna pisna vabila s prevodom v albanščino.«

Ministrstvo poudarja, da prevod vabila ni del učnega procesa, zato ne pomeni kršitve zakona.

»Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da je učni jezik slovenščina. Prevod vabila staršem ni mogoče šteti kot del vzgojno-izobraževalnega procesa, zato šola ni kršila določb zakona.«

Dodali so še, da se ne načrtuje posebnih novih pravil, saj je načelo komuniciranja »v pristojnosti vsake šole posebej«.

učenci, slovenščina, priseljenci, albanščina, OŠ Žalec, Andreja Špajzer
Logo
