»V trenutku jih je pokopal sneg!« Preživeli opisali grozljive trenutke pod Toscem

Kot smo že poročali, se je v Julijskih Alpah konec tedna zgodila huda tragedija. Plaz je pod vrhom Tosca vzel življenja treh hrvaških planincev, med njimi dveh bratov iz Kaštela. Preživeli opisujejo grozljive trenutke, ko jih je narava presenetila z neizprosno močjo.

Do nesreče je prišlo v nedeljo dopoldne med spustom skupine sedmih hrvaških planincev z območja pod vrhom planine Tosc, nedaleč od Vodnikovega doma. Po podatkih policije so se znašli v izjemno zahtevnih vremenskih razmerah. Začel je naletavati gost sneg, okoli 10. ure pa je skupino zajel prvi snežni plaz. Le nekaj trenutkov zatem je zdrsnil še drug, močnejši plaz, in trojico planincev odnesel s pobočja.

Preostali člani odprave so takoj začeli kopati po snegu z rokami in opremo, a svojih tovarišev jim ni uspelo izkopati. Eden izmed preživelih je bil zadnji v koloni in je prvi opazil nevarnost – pravočasno je opozoril druge, a za trojico je bilo prepozno.

Iskanje v neizprosnih razmerah

V nedeljo popoldne so reševalci našli prvo truplo, telesi dveh bratov iz Kaštela pa šele naslednji dan, ko se je vreme izboljšalo in je v akcijo lahko poletel helikopter. V dveh dneh je v zahtevni in logistično izjemno zapleteni reševalni operaciji sodelovalo več kot 120 gorskih reševalcev.

»Šlo je za zelo zahtevno akcijo, ki smo jo morali v nedeljo ob mraku prekiniti. V ponedeljek so razmere omogočile helikoptersko pomoč, kar je bilo ključno,« je za HRT povedal Klemen Belhar, podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije. Trupla so prepeljali v Ljubljano na Zavod za sodno medicino, kjer bodo natančno ugotovili vzrok smrti.

Do nesreče je prišlo v nedeljo dopoldne. FOTO: Grzs Grzs

Izkušeni in dobro opremljeni

Policija je zaslišala preživele in ugotovila, da so bili vsi planinci dobro pripravljeni: opravljen planinski tečaj, dereze, zimska oprema, preverjena vremenska napoved na dveh spletnih straneh. Izkušeni vodja je pred vzponom preveril varnostne ukrepe in jih opozoril na morebitne nevarnosti. Na pot so krenili prostovoljno, en za drugim, na razdalji od enega do treh metrov.

Kljub vsem previdnostnim ukrepom je narava pokazala, da lahko v gorah odločajo sekunde. Znani alpinist in član Hrvaške Gorske reševalne službe Stipe Božić je poudaril: »Časa je zelo malo. Ko te zajame plaz, pride do hudih poškodb in zadušitve. Edina prava rešitev je izogniti se takšnim situacijam.«

Skupnost v šoku in žalosti

Tragedija je pretresla Kaštela in Solin, od koder so bili doma umrli planinci. Solinski župan Dalibor Ninčević je družinam izrazil globoko sožalje: »V trenutkih neizmerne bolečine in izgube izrekam iskreno sožalje svojcem.« Podobno je reagiral tudi župan Blaženko Boban, ki je dodal, da je težko najti prave besede tolažbe in pozval k molitvi za pokojne.

Slovenska policija nadaljuje preiskavo okoliščin nesreče in bo o ugotovitvah obvestila pristojno državno tožilstvo. Trojica hrvaških planincev je umrla med dejavnostjo, ki so jo zaznamovale izkušenost, odgovornost in ljubezen do gora – a v nedeljo so bile Julijske Alpe močnejše.