Pri 102 letih tankist Franc že četrtič bos na vrh hriba (FOTO)

Bosonogi so že 11. osvojili hrib Vovar nad vasjo Gozd nad Kamnikom, pohoda pa se je v lepem, vročem vremenu udeležilo 107 rekreativcev. Bilo bi jih več, a so mnogi ostali doma, kjer se spopadajo s posledicami nedavnega neurja v občinah Komenda in Cerklje na Gorenjskem, je prepričan organizator, letos prvič PGD Gozd nad Kamnikom, ki ga uspešno vodi predsednik Simon Golob. Društvo bo 29. avgusta praznovalo 90-letnico delovanja.

Živim po skavtskih načelih.

Bosonogi so se povzpeli na 940 metrov visoki Vovar, organizatorji pa so imeli pri pripravah kar veliko dela, saj je lanski vetrolom podrl veliko drevja. Pot do vrha so urejali deset dni. Udeleženci so se začeli zbirati pred Sodnikovo domačijo v Gozdu že petnajst minut čez osmo, kjer so jih prijazno sprejeli, jim podelili majice z logotipom dogodka in jim postregli malico. Zbrane so pred startom nagovorili glavni organizator in predsednik PGD Gozd Simon Golob, glavni pokrovitelj Jože Sodnik, dozdajšnji organizator desetih pohodov Pavel Žvelc in kamniški župan Matej Slapar, pohodnike pa je blagoslovil župnik Pavel Pibernik, ki je vsem zaželel, da bi uživali v prijateljski družbi in da bi brez večjih težav premagali 5,5 kilometra dolgo krožno pot ter se na Sodnikovo domačijo vrnili brez poškodb.

Najmlajša Ema

Pot je bila primerna za vse generacije, kot je povedal Golob: »Naša mala skupnost druži dobre in vesele ljudi, ki vedo, da hoditi bos in imeti stik z zemljo pomembno pripomore k zdravju vsakega človeka.« Na vrhu Vovarja so si privoščili kratek odmor, se vpisali v knjigo pohodnikov, pozvonili pri zvonu želja za srečo v ljubezni, zdravje in mir. Letos je zastavo z napisom Bosonogi nosil Jaka Golob. Pot je brez težav premagala tudi najmlajša udeleženka, petletna Ema Hlastec, najmlajšega udeleženca, enoletnega Lovra Svetelja, pa je mamica vso pot nosila v naročju. Dobro razpoložena sta bila na cilju najstarejša, 74-letna Milena Schliting iz Nemčije in 102-letni Franc Primožič iz Kamnika, ki je bil na pohodu že četrtič. Manjkal ni niti Tone Sušnik z največjimi brki, ki se je pripeljal z motorjem. In s suhomesnimi izdelki.

Za las se je ognil tudi Golemu otoku.

Franc Primožič je sicer navdušen kolesar, vsak teden premaga okoli 100 kilometrov, pozimi pa smuča, najraje na Krvavcu. Živi v Kamniku, bil je eden zadnjih tankistov druge svetovne vojne. Velikokrat je zrl smrti v oči, za las se je ognil tudi Golemu otoku. Vse življenje je bil športnik, uril se je na telovadnem orodju, veliko je planinaril, v vsaki alpski državi je osvojil dva najvišja vrhova, se pohvali. Velikokrat je bil tudi na Triglavu. In v odlični formi je še danes, dokazuje Franc. K zdravniku, pravi, ne hodi, njegov karton je še nedolžen. Na vprašanje, kakšen je recept za dolgo življenje, pa je povedal: »Celo življenje živim po skavtskih načelih: brez alkohola, brez cigaret, brez lumparij. Z veliko športa. In to me drži.«

940 METROV je visok Vovar.

Najstarejša pohodnika sta bila navdušena nad organizacijo, druženjem in praktičnimi nagradami, ob vrnitvi na Sodnikovo domačijo pa sta se v družbi drugih razveselila okusnih palačink. Največ udeležencev je bilo iz Gorenjske, prišla je tudi ekipa pohodnic iz UKC Ljubljana. V lesenem koritu so si lahko umili noge, pri čemer so najbolj uživali najmlajši, Gostišče GTC 902 Črnivec pa je skuhalo okusen golaž, ki sta ga postregli Irena Žvelc in Andreja Kern. Slišati je bilo, da bosa hoja koristi tako mlajšim kot starejšim. Ne izboljša samo telesne drže, ampak tudi ravnotežje in koordinacijo telesa. Draženje podplatov, ki so v neposrednem stiku s podlago, spodbuja delovanje možganov in drugih organov, kar izboljša zdravje, spomin in preprečuje prezgodnje staranje.

Franc Primožič se je brez težav povzpel na vrh. FOTO: Janez Kuhar

Udeležence pohoda je pozdravil glavni organizator Simon Golob. FOTO: Janez Kuhar

Nagovoril jih je tudi kamniški župan Matej Slapar. FOTO: Janez Kuhar

Župnik Pavel Pibernik jim je zaželel srečno vrnitev brez poškodb. FOTO: Janez Kuhar

Franc Primožič šteje 102 leti. FOTO: Janez Kuhar

Prihodu na cilj je sledilo umivanje nog, z leve Ina, Karin in Hala. FOTO: Janez Kuhar

Najstarejša pohodnica je bila 74-letna Milena Schliting iz Nemčije. FOTO: Janez Kuhar