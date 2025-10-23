Pri 103 letih vsak mesec h kozmetičarki

V Spodnji Savinjski dolini precej starostnikov presega čarobno stotico. Najstarejša je Marija Sajovic iz Žalca s skoraj 106 leti, sledi pa ji Marta Vozlič, ki je nedavno vstopila v 104. leto življenja in je tudi najstarejša v Občini Prebold. Njeno življenje je bilo tesno povezano s turistično dejavnostjo, zlasti Kampom Dolina, ki ima za sabo že 63 let uspešnega delovanja.

Od gozda do Havz

Zgledno skrbi za svoj videz in dobro počutje.

Marta Vozlič se je rodila mamiin očetuv Laškem. Starši so tam imeli trgovino, njena teta pa hotel. Osnovno šolo je najprej obiskovala v Laškem, nato v Šoštanju, kamor so se preselili, končala pa pri teti v Laškem, kjer se je tudi izučila za gostinski poklic in na tem področju delala osem let, vse do odhoda v partizane sredi leta 1944.

31 LET je že vdova.

»Dobila sem namig, da me lahko Nemci aretirajo, zato sem zapustila teto in odšla v gozd. Malo prej sem se poročila z Ivom Vozličem, ki je že bil v partizanih, tako da sva skupaj prestala tudi veliko nemško hajko pod Mrzlico 13. oktobra 1944, v kateri je bilo ubitih šest borcev,« nam pove Marta, ki je zdrava, klena, bistra in prava zakladnica spominov. Po vojni sta mlada zakonca nekaj mesecev še živela v Laškem, nato pa sta se preselila v Dolenjo vas, v tovarniško stanovanje Tekstilne tovarne Prebold, v Havze, kot še danes pravijo stanovanjskemu kompleksu, zgrajenemu pred drugo svetovno vojno.

Oštela Fritza

Tam je živel z mamo tudi pesnik in pisatelj Ervin Fritz, ki ga je Marta enkrat pošteno oštela, saj bi lahko padel z balkona. Nedaleč stran od Havz sta živeli moževa mama in teta, ki je bila lastnica zemljišča, na katerem je ob njihovih dveh stanovanjskih hišah že 63 let turistični kamp.

»Mož se je zaposlil v tekstilni tovarni, jaz pa sem gospodinjila in skrbela za družino. Najprej se nama je leta 1946 rodil Zdenko, dve leti zatem še Tomaž. Nekaj let kasneje sva z možem na tetinem zemljišču, kjer je zdaj tudi kamp, začela graditi hišo, vselila sva se po treh letih. Ker sta bila otroka že dovolj velika, sva se z možem odločila, da si dodaten denar služiva z oddajanjem prenočišč, saj teh v Preboldu ni bilo. Povpraševanje je bilo veliko, saj je v tovarno prihajalo več strokovnjakov. To je bil začetek najinega turističnega delovanja, ki sem ga nadaljevala tudi po moževi smrti, ki je umrl pred 31 leti. Pri delovanju kampa nama je bil v pomoč Tomaž z družino, sin je po očetovi smrti tudi prevzel to delo in posodobil celotno infrastrukturo, jaz pa sem pomagala. Že vrsto let nadaljuje turistično tradicijo vnukinja Petra z možem Primožem Lesjakom, seveda pa z veseljem vsi pomagajo,« s ponosom pove 103-letna jubilantka, ki bi ji težko presodili toliko let, saj je še vedno dokaj vitalna in razumna, redno si privošči tudi obisk pri kozmetičarki v bližini doma.

Vnuk Primož in vnukinja Petra, ki z možem Primožem zdaj vodi kamp.

Ponosna na potomce

Marta Vozlič je zares posebna med preboldskimi starostniki, tako kot je v slovenskem prostoru poseben Kamp Dolina, ki se lahko pohvali, da ga obiskujejo gostje z vsega sveta. »V prvi vrsti so to Nizozemci, pa Nemci, Francozi, Avstrijci … skratka, iz vse Evrope in z drugih celin,« pove sin Tomaž in nam razkaže recepcijo pod kozolcem, ki je obenem manjši gostinski lokal. Na posebnem mestu so številna priznanja Turistične zveze Slovenije za najbolj urejen kamp v kategoriji malih kampov in druge pohvale.

Tudi letos so jo za rojstni dan razveselili dolgoletni gostje iz Nizozemske. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Marta je zelo vesela, da se njeno in moževo delo tako uspešno nadaljuje in nadgrajuje, hkrati pa je zadovoljna, da potomci znajo ceniti tradicijo in večdesetletni trud vse družine. Ponosna je na družino, na sinova Tomaža in Zdenka, vnuka Primoža in vnukinjo Petro ter njenega moža Primoža kot tudi na pravnuke in pravnukinje, Saro, Laro, Tjašo in Žana, ki ji vsakokrat polepšajo dan. Tako je bilo tudi na njen rojstni dan, ko so ji prišli čestitat še mnogi drugi, med njimi nizozemska para, zvesti gostje že več desetletij.