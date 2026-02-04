Pri 95 je predani lovec Tone uplenil zadnjega srnjaka

Na izletniški kmetiji pri Pupi v Zg. Jakobskem Dolu je bilo nepozabno srečanje članov zelene bratovščine, ki so počastili visoki jubilej spoštovanega lovskega tovariša Toneta Grafonerja. Poleg domačih lovcev in gostov sta se dogodka udeležila predstavnika Lovske zveze Slovenije Franc Krivec in Lovske zveze Maribor Danilo Muršec. Bil je velik praznik, saj je v lovskih vrstah malo stoletnikov, sploh takšnih, ki še radi pridejo med tovariše, imajo dober spomin in se še vedno znajo pošaliti.

Z zgledom je učil, da je lov predvsem odgovornost, ne pravica.

Tone pozna prenekatero lovsko šalo, niti na svoj račun se jih ne brani. Dobro razpoložen je bil tudi na slovesnosti, ki mu jo je pripravila domača LD Jakob v Slovenskih goricah. Slovesni začetek so naznanili zvoki iz lovskih rogov v izvedbi rogistov Lovske zveze Maribor. Radoživo druščino z vsemi gosti in Tonetovimi domačimi vred je pozdravil in nagovoril starešina LD Jakob Danijel Valentan. Največ lepih besed je namenil Tonetu, ki je vsekakor lahko zgled mlajšim. Med drugim je dejal, da lovec ni le tisti, ki hodi v gozd z orožjem, ampak je tisti, ki ima odprte oči, mirno srce in veliko spoštovanje do življenja. Je varuh narave, učitelj mlajšim rodovom in človek, ki zna prisluhniti tišini. »In prav to naš slavljenec pooseblja. Poznal je tišino gozda, znal je čakati, opazovati in razumeti naravo. Z zgledom je učil, da je lov predvsem odgovornost, ne pravica, in mnogim je pokazal, kaj pomeni biti dober človek, dober lovec in dober tovariš. V teh sto letih se je svet močno spremenil. A ena stvar je ostala enaka – ti, Tone. No, morda malo počasnejši korak in večja potreba po počitku, a pamet, humor in trma so ostali isti. Pravijo, da leta prinesejo modrost. Pri tebi je očitno prišla v paketu z dobrim spominom in besedami, ki imajo težo. V vseh teh letih si ostal zvest lovskim vrednotam: poštenju, tovarištvu, spoštovanju narave in človeka. Mlajšim rodovom si predajal znanje, starejšim pa bil zanesljiv sopotnik. Tvoje zgodbe, izrečene ob lovski koči ali skupni mizi, so del naše dediščine,« je jubilantu iz srca povedal starešina.

Iz viničarske družine

Sicer pa je Tone eden od mnogo viničarskih otrok. Rodil se je 18. januarja 1926 pri Sv. Ani v Slovenskih goricah. V osnovno šolo je hodil v različnih krajih, v katere so se starši kot viničarji pogosto selili. Med nemško okupacijo je moral v delovno službo in je kopal strelske jarke na Kapeli. Od tam so jih s tovornjaki odpeljali v Maribor, kjer so dobili »žute« uniforme, in jih premestili v Podčetrtek. »Tam naj bi partizane lovili,« se spominja Tone. »Jaz nisem nobenega videl. Mi sami smo trepetali. Smo se bali, da bi katerega videli, kaj šele prijeli. Po razpustu te enote sem prišel v Hoče na železniško postajo, kjer sem moral ostati in biti noč in dan na straži, da sem že stoje spal. Po koncu druge svetovne vojne sem bil poklican v jugoslovansko armijo, služil sem dve leti. Potem sem prišel domov in delal po različnih podjetjih, nazadnje na Občini Maribor, od koder sem šel leta 1978 v penzijo,« se Tone, ki je danes vdovec, spominja bogate življenjske poti.

Srečanje je bilo nepozabno. FOTO: Arhiv LD Jakob

V lovske vrste ga je vleklo že kot otroka, v tretjem razredu OŠ je bil prvič na lovu kot gonjač v Sladkem Vrhu. Član LD Jakob je od leta 1974, in to kot srčni, zapriseženi varuh narave in divjadi. Je velik zagovornik lovske etike in odličen poznavalec lovskih šeg in navad. Bogatita ga pristni lovski humor in hudomušnost, s katero je rad razveseljeval prijatelje. Pripominja, da je bil lov včasih lepši, lovci so se več družili, znali so se pošaliti na svoj račun in so bili iskreni tovariši. Z nostalgijo se spominja, ko je bilo v naravi še veliko fazanov in zajcev. Leta 2021 je za 95. rojstni dan uplenil še zadnjega srnjaka. »Zdaj sem le še opazovalec divjadi, saj je puška pretežka in vid mi peša,« je zapisal v svojih spominih, ki so jih objavili v Zborniku LD Jakob ob lanski osemdesetletnici. Z jasnim dodatkom, da si jager lahko samo s srcem.

Tone pozna prenekatero lovsko šalo, niti na svoj račun se jih ne brani. FOTO: Arhiv LD Jakob