PO CELOTNI DRŽAVI

Pri A1 se bodo za izpad oddolžili, predsednik uprave: »Danes smo vas razočarali«

Dejan Turk se je za incident osebno opravičil.
Nedelovanje omrežja na območju celotne države so pri A1 zaznali v petek nekaj po 16. uri. FOTO: Leon Vidic
Nedelovanje omrežja na območju celotne države so pri A1 zaznali v petek nekaj po 16. uri. FOTO: Leon Vidic
STA, B. K. P.
 28. 2. 2026 | 12:28
 28. 2. 2026 | 12:28
2:12
Do petkovega izpada omrežja telekomunikacijskega podjetja A1 Slovenija, ki je zajel celotno državo, je prišlo zaradi nepredvidljive programske napake na strežnikih, je v video nagovoru pojasnil predsednik uprave družbe Dejan Turk, ki se je opravičil prizadetim uporabnikom. Kot je dejal, izvajajo celovito analizo dogodka, da se ta ne bi več ponovil. Turk se je v video nagovoru, objavljenem na profilu A1 na družbenem omrežju Facebook, osebno opravičil uporabnikom: »Danes smo vas razočarali. Tri ure so bile naše mobilne, fiksne in televizijske storitve po vsej Sloveniji nedosegljive. Do nedosegljivosti je prišlo zaradi nepredvidljive programske napake na naših strežnikih. Iskreno se opravičujem vsakemu uporabniku, ki ga je to prizadelo.« 

Kot je zatrdil, so njihove tehnične ekipe ukrepale takoj, celovita analiza temeljnega vzroka dogodka, katere cilj je preprečiti njegovo ponovitev, pa da je v teku. »Toda odgovornost presega zgolj odpravo težave v omrežju,« je dejal. V A1 Slovenija se želijo za incident oddolžiti. V znak opravičila bodo tako namenili 100.000 evrov za izobraževanje otrok o varnosti na spletu. »Verjamemo, da močna skupnost temelji na zaupanju, varnosti in znanju, še posebej v digitalnem svetu. Z vlaganjem v znanje najmlajših krepimo temelje varnejše in bolj povezane družbe za prihodnost,« je poudaril prvi mož podjetja.

Nedelovanje omrežja na območju celotne države so pri A1, kot smi pisali, zaznali v petek nekaj po 16. uri. Posledično so se uporabniki soočali z nedelovanjem mobilnih in fiksnih storitev A1, prav tako je bila nedostopna spletna stran podjetja in aplikacija za mobilne naprave Moj A1. Težave so imeli tudi uporabniki ponudnikov, ki ponujajo mobilne storitve prek omrežja A1, kot sta Bob in Hot, v manjšem obsegu pa še uporabniki operaterja T-2 na območjih, kjer ta gostuje v omrežju A1.

