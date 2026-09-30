Pri bivši poslanki SDS našli konopljo, Janša: »Poznamo druge primere, pa ni nobene hišne preiskave«

Policisti so prejšnji teden na Koroškem izvedli hišno preiskavo, povezano s sumom posedovanja prepovedane droge. Obiskali so stanovanjsko hišo Alenke Helbl v Radljah ob Dravi, ki je bila v prejšnjem mandatu poslanka SDS. Med postopkom so v rastlinjaku zasegli eno rastlino ter jo zaradi suma, da gre za prepovedano drogo konopljo, poslali v analizo. Preiskava primera še poteka.

Enako se dogaja pri vseh drugih stvareh: za nas ena merila, za SDS pa druga.

Nekdanja poslanka Alenka Helbl se je na dogodek odzvala v ponedeljek zvečer z zapisom na družbenih omrežjih in med drugim sporočila, da jo je policijska preiskava močno pretresla – »kot ženo in človeka«. Kot je pojasnila, naj bi imel njen mož, ki je pljučni bolnik, eno sadiko zase in v upanju, da bi mu lahko pomagala pri njegovih težavah. Poudarila je, da razume delo policistov in da spoštuje zakone, vendar je opisala občutek nemoči ob preiskavi prostora, kjer živi njena družina. »Težko je opisati občutek, ko nekdo preiskuje prostor, kjer živiš, kjer je tvoja družina, tvoji spomini in tvoja zasebnost,« je dejala.

Šestdesetletna Alenka Helbl je bila poslanka SDS v državnem zboru v mandatu 2022–2026, stranko pa zastopa tudi v radeljskem občinskem svetu. Poleti jo je vlada imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Pričakovala nizke udarce

Zaseg sadike konoplje na domu Alenke Helbl je med politiki sprožil različne odzive. Premier Janez Janša je omenil »druge primere, ko nekdo uporablja še hujšo drogo«, pa ni nobene hišne preiskave. »Piše, da je šlo za eno sadiko konoplje, in z eno sadiko konoplje so policija, tožilstvo in sodišče dobili odredbo za hišno preiskavo. Mogoče je bil sum utemeljen, mogoče ni bil. Ampak poznamo druge primere, da zdaj ne navajam konkretnih imen konkretnih poslancev, ki sedijo tukaj, kjer je šlo za neposredne obtožbe, da nekdo pač uporablja ali pa zlorablja še hujšo drogo, pa ni nobene hišne preiskave.«

Premier Janez Janša je v odzivu omenil druge primere, ko nekdo uporablja še hujšo drogo, pa ni nobene hišne preiskave. FOTO: Leon Vidic

V Levici pa SDS očitajo dvojna merila, ko v zasebnosti počnejo nekaj, čemur javno nasprotujejo. Alenka Helbl je namreč 15. julija lani, ko je državni zbor s 50 glasovi za in 29 glasovi proti uradno sprejel zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, glasovala proti. Sokoordinatorica Levicemeni, da to znova kaže, kako predstavniki desnice in SDS nečemu javno nasprotujejo, v zasebnosti pa počnejo točno tiste stvari, ki jih javno zavračajo. Spomnila je, da je Helblova kot poslanka SDS skupaj s svojo stranko v mandatu prejšnje vlade na referendumu nasprotovala legalizaciji konoplje v zdravstvene namene. »Zase ena merila, za druge drugačna merila. Oni lahko imajo to ilegalno na vrtu za zdravljenje in lajšanje bolečin, drugim pa to pravico odrekajo. Enako se dogaja pri vseh drugih stvareh: za nas ena merila, za SDS pa druga,« je dodala Vrečkova.

Glede tega, da je do preiskave in medijske pozornosti prišlo ravno sedaj, je Helblova dejala: »Časovnica te zgodbe je primerna času tako na državni kot tudi na lokalni ravni. Pred nami so lokalne volitve in bila sem že opozorjena, da lahko pričakujem tudi nizke udarce.«