Pri Elesu pravijo, da z omrežninsko reformo niso zaslužili: »Podražite omrežnine!«

»Tako v splošni kot strokovni javnosti se v zadnjem letu vse pogosteje pojavljajo ocene, da so se z omrežninsko reformo, ki je stopila v veljavo oktobra 2024, bistveno povečali omrežninski prihodki družbe Eles in petih elektrodistribucijskih podjetij. Takšne ocene ne temeljijo na realnih podatkih in so povsem napačne,« so izpostavili v Elesu.

Že sama omrežninska reforma je imela po njihovih navedbah občuten negativen vpliv na prihodke Elesa in prihodke petih elektrodistribucijskih podjetij. Ta vpliv se je še okrepil z vladnim interventnim zakonom iz februarja lani, nato se je v zadnjih mesecih leta spremenilo še obračunavanje omrežnine za vse odjemalce. Elektrodistribucijska podjetja in Eles so lani prejeli 326 milijonov evrov prihodkov iz naslova omrežnine, kar je 66 milijonov evrov manj od zneska, ki ga je predvidela Agencija za energijo, so zapisali v sporočilu za javnost.

Leta 2023, ki je bilo zadnje polno leto pred uveljavitvijo omrežninske reforme, so omenjene družbe realizirale 371 milijonov evrov omrežninskih prihodkov, so dodali. Razlogi za upad prihodkov sicer po Elesovih pojasnilih presegajo zgolj omrežninsko reformo. Med drugim so izpostavili tudi nižje prihodke od priključnih moči in porabljene električne energije. Predvsem elektrodistribucijska podjetja so v napovedih prihodkov izhajala iz optimističnih predpostavk o povečanju priključnih moči in porabi električne energije, kar je Agencija za energijo upoštevala v svoji odločbi ter iz tega naslova predvidela 392 milijonov evrov omrežninskih prihodkov, dejansko pa se napovedi niso uresničile, so navedli.

Ne zmorejo vzdrževati omrežne infrastrukture

S prihodki iz omrežnine naj bi se po pojasnilih Elesa financirali delovanje, investicije in vzdrževanje slovenskega elektroenergetskega omrežja, vendar ti prihodki po njihovih opozorilih že leta ne zadostujejo za vse potrebe. Mervar opozarja, da s tako nizkimi omrežninskimi prihodki ne bodo uspeli uresničiti načrtovanih vlaganj v distribucijsko elektroenergetsko omrežje.

Ne glede na to, da je omrežninska reforma občutno znižala Elesove prihodke, sicer Mervar ocenjuje, da je bila korak v pravo smer, saj je prinesla pravičnejšo razdelitev bremen. Opozarja pa, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli več financirati vseh potrebnih investicijskih vlaganj in nujno potrebne modernizacije ter nadgradnje omrežja.