Pri Golobovih sesuvajo Stevanovićevo Katjo Kokot! Trdijo, da želi obdavčiti vaše kužke in mucke

V opozicijskem Gibanju Svoboda so ogorčeni nad šefico poslancev Resnice Katjo Kokot, ki je pred dnevi v zakonodajni postopek vložila predlog zakona o veterinarstvu.

Predlog novele je bil po njenih besedah vložen v imenu skupine veterinarjev, »ki ne zmorejo več delovati v obstoječem sistemu prisilnega javno-zasebnega partnerstva«. »Država jim namreč nalaga obveznosti, stalno pripravljenost in dežurstva, ne da bi jim za to zagotovila ustrezno finančno kritje. Veterinarji opozarjajo, da so zlasti dežurstva in delo v posebnih pogojih pogosto neustrezno ovrednoteni, pri čemer se odgovornost za izvajanje teh nalog prelaga na veterinarske organizacije in njihove zaposlene,« je zapisala.

Namen predlaganih sprememb je tudi zagotoviti bolj jasen, učinkovit in izvedljiv pravni okvir za delovanje veterinarske stroke in nadzor nad izvajanjem veterinarskih storitev, je še dodala.

Katja Kokot menda želi privatizirati veterinarstvo v Sloveniji

A v Svobodi menijo, da želi Katja Kokot očitno privatizirati veterinarstvo v Sloveniji. Pri tem se pojavlja tudi vprašanje konflikta interesov, saj je bila omenjena poslanka prej po poklicu veterinarka, so navedli.

Včeraj pa je vložila še amandma na zakon, ki predvideva uvedbo prispevka za lastnike psov in mačk. »V Svobodi bomo proti privatizaciji veterinarstva in proti temu, da se od naših hišnih ljubljenčkov pobirajo davke,« so bili ostri.

No, poslanka Resnice pa nasprotno meni, da »Levica je proti temu, da se lobijem odvzame moč in se omogoči delo mladim veterinarjem. Svašta.«