Golobovi skočili v zrak: »Zmago Jelinčič in še nekateri desničarski zagrenjenci so se spravili na našo kandidatko zaradi albanskih korenin«

Kandidatura Flurine Ametaj za celjski mestni svet je zanetila burno politično razpravo. V Gibanju Svoboda so stopili v bran svoji kandidatki in Zmagu Jelinčiču ter drugim očitali, da jo napadajo zaradi njenih albanskih korenin. Ob tem zanikajo, da bi sami pripravili predvolilno gradivo v albanskem jeziku.

Flurina Ametaj je magistrica socialnega dela, medkulturna mediatorka ter predsednica Albanskega kulturnega društva Liria in Zveze albanskih društev v Sloveniji. FOTO: Gibanje Svoboda

Flurina Ametaj kandidira za celjski mestni svet na listi Gibanja Svoboda. Njena kandidatura je v zadnjih dneh pritegnila pozornost tudi nekaterih kosovskih medijev in strani v albanščini, ki so objavljale njeno fotografijo, številko liste in pozive k volilni udeležbi.

Prav zaradi teh objav se je razvila politična polemika, v kateri se je oglasil tudi Zmago Jelinčič. V Svobodi so se odzvali ostro in zapisali, da se je Jelinčič skupaj z nekaterimi drugimi kritiki spravil na Ametajevo zaradi njenih albanskih korenin.

Zmago je zmagal vročino. FOTO: Zajem Zaslona, Omrežje Instagram

»Flurina je uspešna mlada ženska, magistrica socialnega dela, ki svoje delo posveča skupnosti in ljudem,« so poudarili v stranki in dodali, da so ponosni, da kandidira na njihovi listi.

Zanikajo, da bi pripravili gradivo v albanščini

V Svobodi so ob tem zavrnili navedbe, da naj bi stranka ali Ametajeva izdelali oziroma naročili predvolilno gradivo v albanskem jeziku. Po njihovih navedbah ne stranka ne kandidatka nista sodelovali pri pripravi, prevodu ali objavi takšnega gradiva, prav tako ga nista financirali.

Flurina Ametaj je v javnosti znana tudi kot aktivistka, ki opozarja na problematiko odvzema volilne pravice tujcem s stalnim prebivališčem, ki plačujejo davke v Sloveniji.

Poudarjajo, da sama uporaba strankarskih simbolov na spletni objavi še ne dokazuje, da je bila ta pripravljena po naročilu stranke. A poročanje Celje.info medtem potrjuje, da so Ametajevo predstavljali nekateri kosovski mediji in Facebookove strani v albanščini, pri čemer so nekatere objave pozivale tudi k volilni udeležbi. Ametajeva se je pod eno od takih objav zahvalila za podporo.

»Kandidate je treba presojati po njihovem delu«

V Svobodi opozarjajo, da je po njihovem nedopustno kandidaturo posameznice zaradi narodnostnega porekla predstavljati kot grožnjo. Ob tem poudarjajo, da je treba politične kandidatke in kandidate presojati po njihovem delu, stališčih in programih.