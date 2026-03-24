Pri Golobu gredo na nož! Janša je slovenski Trump! (VIDEO)

V Svobodi so se na navedbe predsednika SDS Janeza Janše o nepravilnostih na nedeljskih volitvah odzvali z besedami, da smo priča poskusom spodkopavanja zaupanja v demokratične procese. »Gre za učbeniški primer delovanja populistične desnice, kot jih poznamo iz tujine in ki služijo izključno samo opravičevanju lastnega volilnega poraza,« so navedli.

»Volivke in volivci so odločili,« so v Gibanju Svoboda navedli v sporočilu za javnost. SDS so očitali, da deluje kot populistična desnica v tujini - »z ustvarjanjem dvoma, širjenjem teorij zarot ter načrtnim spodkopavanjem stabilnosti države«.

»Še posebej ironično pa je, da o domnevnih 'volilnih prevarah' govori prav oseba, ki javnost še vedno zavaja o svoji vlogi v največjem političnemu škandalu v samostojni Sloveniji,« so dodali. Ob tem so omenili sodelovanje z izraelskim podjetjem Black Cube, vplivanje te paraobveščevalne agencije na volilne procese v Sloveniji ter neposreden napad na suverenost naše države.

Razveljavitev izidov predčasnega glasovanja bi Svobodo potisnila za SDS SDS je napovedala izpodbijanje rezultata predčasnega glasovanja na nedeljskih volitvah v DZ. Če bi bila pri tem uspešna, bi Gibanje Svoboda izgubilo 35.428 glasov, kolikor jih je stranka dobila na predčasnem glasovanju, kažejo podatki DVK. SDS bi izgubila 11.429 glasov, kar bi glede na tesen izid prineslo preobrat in bi največ glasov imela SDS. STA

Predsednik SDS je namreč na današnji novinarski konferenci zatrdil, da je bilo na nedeljskih parlamentarnih volitvah največ nepravilnosti doslej. Rezultat predčasnega glasovanja pa ni verodostojen in ga bodo izpodbijali, je napovedal.