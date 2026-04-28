Pri GuruWalk so objavili lestvico najboljših krajev za pešačenje, med njimi tudi Ljubljana

Potovalna platforma GuruWalk že več let objavlja lestvico Top 100 Walking Cities 2026, po kateri je razvrstila mesta, ki jih je najlažje raziskovati peš. Na prvih treh mestih so Rim, Madrid in Budimpešta. Lestvica temelji na več kot 467.000 ocenah popotnikov.

Prvo mesto je že tretjič zapovrstjo zasedel Rim. Ocenjevalce je prepričal z izjemno zgoščenostjo zgodovinskih znamenitosti, saj se antični ostanki, trgi, fontane in cerkve vrstijo na razmeroma majhnem območju. Na drugo mesto se je povzpel Madrid, ki je dosegel svojo najboljšo uvrstitev doslej, med drugim zaradi močnih kulturnih točk, kot sta muzej Prado in park Retiro. Tretja je Budimpešta, ki jo na lestvici visoko držita pregledna mestna zasnova in sprehajalno prijazno jedro ob Donavi. Na četrtem mestu je Praga, peta je Lizbona, deseti Berlin, enajsti Pariz, šestnajsti Dunaj, devetnajsti Dubrovnik, enaindvajseti Split, trideseta Ljubljana in devetintrideseti Zagreb. Ljubljana je edino slovensko mesto na lestvici.

»Ljubljana v središču, ki ga je mogoče prehoditi v dvajsetih minutah, združuje srednjeveško staro mestno jedro, četrt iz socialističnega obdobja in živahno kulinarično ponudbo,« zagotavljajo avtorji lestvice, ki pravijo, da znamenitosti, kot so Prešernov trg, Tromostovje, Zmajski most, Ljubljanski grad, ki ga lahko vidimo od spodaj, stolnica svetega Nikolaja, osrednja tržnica in Kongresni trg, dajejo mestu skoraj pravljično vzdušje. Španija ima med stoterico 19 mest.

Španska mesta poleg Madrida so še: Barcelona na 8. mestu, Sevilla na 12., Toledo na 17. in Santiago de Compostela na 22. mestu. Na seznamu so tudi Tokio na 20. mestu, New York na 23., Ciudad de México na 33. in Singapur na 70. mestu. Od 100 mest jih je 67 evropskih, 12 azijskih, 10 južnoameriških, 6 severnoameriških in 5 afriških. Oceanija na lestvici nima nobenega predstavnika.