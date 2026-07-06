Pri Janševih o težavah poslanca Grimsa, odločilna bo sreda

Izvršilni odbor SDS se je na današnji seji seznanil tudi z možnostjo izključitve evropskega poslanca iz SDS Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu. V zvezi s tem sicer niso sprejeli nobenih sklepov, je neuradno izvedela STA.

Dan d bo sreda

Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu je pred dnevi uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine. O tem bo v sredo v Strasbourgu glasovala še celotna 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli.

V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Grims je danes svoj pogled na dogajanje predstavil izvršilnemu odboru stranke, ki pa o tem, neuradno, ni sprejel nobenih odločitev. Ob prihodu na sejo sta za POP TV evropska poslanka Romana Tomc in poslanec Danijel Krivec poudarila, da Grims še ni izključen. Je pa Krivec na vprašanje, kaj to dogajanje pomeni za stranko, pristavil, da gre za nov izziv.

V četrtkovem odzivu na družbenih omrežjih je sicer Grims zapisal, da glede na omenjeni predlog odločitve »očitno ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe«.

Esih iz Dela: Ko bodo glasovali o izključitvi Grimsa, bodo povedali, kje in kako vidijo Janševo SDS

Sicer pa Uroš Esih (Delo) v komentarju Povedni molk stranke SDS piše o izključitvi evropskega poslanca Grimsa iz EPP. Meni, da je razlika v stališčih med premierjem Janezom Janšo in Grimsom bistveno manjša kot razlika med stališči SDS in EPP. Dodaja, da ko bodo v EPP glasovali o izključitvi, bodo predvsem povedali, kje in kako vidijo Janševo SDS.