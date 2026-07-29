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NEVAREN INCIDENT

Pri koči na Golici se je pretrgala nosilna jeklena vrv tovorne žičnice: košara je strmoglavila v globino (FOTO)

V Planinskem društvu Jesenice pravijo, da jih je pred tragedijo rešila sreča.
Vzrok za nesrečo še ni znan. FOTOGRAFIJE: PD Jesenice

Vzrok za nesrečo še ni znan. FOTOGRAFIJE: PD Jesenice

Planinska koča na Golici je najbolj znana po čudovitih narcisah.

Planinska koča na Golici je najbolj znana po čudovitih narcisah.

V nekaj sekundah je pretrgana vrv z ogromno silo poškodovala hišico zgornje postaje.

V nekaj sekundah je pretrgana vrv z ogromno silo poškodovala hišico zgornje postaje.

Vzrok za nesrečo še ni znan. FOTOGRAFIJE: PD Jesenice
Planinska koča na Golici je najbolj znana po čudovitih narcisah.
V nekaj sekundah je pretrgana vrv z ogromno silo poškodovala hišico zgornje postaje.
T. H.
 29. 7. 2026 | 06:34
2:05
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Le nekaj metrov je manjkalo, pa bi se na Golici lahko zgodila huda nesreča. Med obratovanjem tovorne žičnice, ki oskrbuje planinsko kočo na Golici, se je na zgornjem sidrišču žičnice nenadoma pretrgala nosilna jeklena vrv. V nekaj sekundah je z ogromno silo poškodovala hišico zgornje postaje, se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je strmoglavila v globino. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan.

»Včasih se zgodi nekaj, na kar te nihče ne more pripraviti,« so pretreseni zapisali v Planinskem društvu Jesenice, ki upravlja kočo. Le nekaj ur pred tem so z zadovoljstvom zaključili ureditev novega vhoda. Po več dneh prostovoljnega dela, prevozov materiala in delovnih akcij so bili ponosni na uspešno opravljen projekt, nato pa je kot strela z jasnega prišel trenutek, ki ga ne bodo zlahka pozabili.

V nekaj sekundah je pretrgana vrv z ogromno silo poškodovala hišico zgornje postaje.
V nekaj sekundah je pretrgana vrv z ogromno silo poškodovala hišico zgornje postaje.

Najbolj hvaležni so, da se je vse končalo le z materialno škodo. Nejc, ki je upravljal žičnico, je bil v času pretrganja vrvi oddaljen le nekaj metrov. Njihova prva misel je bila samo ena, in sicer – hvala bogu, da se ni nikomur nič zgodilo. Nesreča je prišla v najslabšem možnem trenutku. Planinsko društvo je tik pred začetkom ene največjih naložb zadnjih let – obnovo fasade koče. Ves gradbeni material bi morali na vrh pripeljati prav s poškodovano žičnico.

Planinska koča na Golici je najbolj znana po čudovitih narcisah.
Planinska koča na Golici je najbolj znana po čudovitih narcisah.

Njihova prva misel je bila samo ena – hvala bogu, da se ni nikomur nič zgodilo.

Pred člani društva so zato zdaj zahtevni dnevi. Najprej bo treba ugotoviti, zakaj se je nosilna vrv pretrgala, oceniti nastalo škodo in čim prej poiskati rešitev za ponovno vzpostavitev oskrbe koče. Kljub velikemu udarcu ostajajo optimistični. Kot pravijo, jih je Golica že velikokrat naučila, da se do cilja pride korak za korakom.

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