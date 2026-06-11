Pri Komendi brez elektrike še 800, na območju Elektra Maribor še 1000 odjemalcev

Zaradi posledic sredinega neurja z močnim vetrom je na območju Elektra Ljubljana, in sicer največ na območju Nasovč in Klanca pri Komendi, brez elektrike še okoli 800 odjemalcev. Do izpadov je prišlo tudi na širšem območju Elektra Maribor, kjer je brez napajanja še okoli 1000 odjemalcev. Na območju Elektra Ljubljana je trenutno brez napajanja še 17 transformatorskih postaj oziroma 800 odjemalcev, največ na območju Nasovč in Klanca pri Komendi, so nekaj po 13. uri STA povedali v elektrodistribucijskem podjetju.

Glede na podatke s spletne strani podjetja so poleg območja Komende prizadeta tudi nekatera območja v Tuhinjski dolini, med drugim kraji Loke v Tuhinju, Snovik, Buč in Šmartno v Tuhinju. Kdaj bi lahko ponovno vzpostavili oskrbo, v Elektru Ljubljana ne navajajo. V sredo je v večernih in nočnih urah zaradi vremenskih razmer prišlo do več manjših okvar na distribucijskem omrežju na širšem oskrbnem območju Elektra Maribor. Že od zgodnjega jutra so na terenu vse razpoložljive ekipe, ki intenzivno odpravljajo napake, da bi v najkrajšem možnem času zagotovili zanesljivo oskrbo za vse uporabnike, so za STA povedali v podjetju.

FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Brez oskrbe z električno energijo še okoli 1000 uporabnikov, tako je drugod

Nekaj pred 13. uro je bilo brez oskrbe z električno energijo še okoli 1000 uporabnikov. Oskrba bo predvidoma ponovno vzpostavljena tekom dneva, napovedujejo v Elektru Maribor. Na območju Elektra Celje je bilo po zadnjih objavljenih podatkih ob 10. uri zaradi poškodb na distribucijskem omrežju, ki so posledice močnejših neviht z nalivi in sunki vetra, brez električne energije nekaj več kot 200 odjemalcev, od tega slaba polovica na območju Polzele. Po številu odjemalcev brez oskrbe so sledila območja Mestinja, Slovenj Gradca in Nazarij.

Na območju Elektra Gorenjska so ob sredinem neurju zabeležili eno večjo motnjo, in sicer je zaradi poškodbe strehe in vdora vode v transformatorski postaji na območju občine Jesenice nekaj pred 20. uro prišlo do obsežnejšega izpada električne energije, ki je prizadel približno 4500 odjemalcev. Izpad so uspešno odpravili v približno eni uri, s čimer je bila oskrba z električno energijo večini uporabnikom ponovno vzpostavljena, so za STA povedali v podjetju.

Na območju Elektra Primorska še odpravljajo napake, ki so posledica neurij v zadnjih dveh dneh, na območju naselja Doblar, ki so prizadele okoli 20 odjemalcev. Oskrbo bodo predvidoma zagotovili še danes. Okvare, ki so že sanirane, so bile tudi na območjih naselja Kambreško ter območjih Trente in Rajbeljka, so za STA povedali v podjetju.