Na kmetiji Basaj v vasi Suha pri Predosljah v okolici Kranja so zjutraj doživeli neprijetno presenečenje. Neznanci so se spravili nad njihova avtomata z domačimi pridelki, ju oropali in ob tem tudi poškodovali. O dogodku so se razpisali na Facebooku, kjer so razkrili, da jih je na vlom opozorila ena izmed sosed. »Zgodaj zjutraj nam je pozvonila soseda, ki je želela pri nas vzeti mleko. Namesto tega sta jo pričakala oropana in poškodovana mlekomat in jajcemat,« so opisali jutranji prizor.

Dogodek jih je močno prizadel, saj v pridelavo hrane in vzdrževanje avtomatov vlagajo veliko truda. »Občutek ni prijeten. Žalosti nas, da si nekdo jemlje pravico do takšnega početja in s tem posega v delo in trud, ki ju vlagamo v to, da ljudem po čim lažji in dostopni poti ponujamo domače pridelke,« so zapisali.

Ob koncu objave so okoliške prebivalce pozvali k večji previdnosti. Kot so poudarili, njihov primer namreč ni osamljen, saj sta bila njihova avtomata le ena izmed več oropanih trgovin oziroma lokalov, ki so se v Kranju in okolici znašli na udaru tatov v zadnjih nekaj tednih.