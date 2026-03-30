ZVERI

Pri Mežici opazili medveda, lovci odsvetujejo sprehode! Za ta območja velja posebno opozorilo

Na območju Brusnije, Podkraja in Loma velja posebno opozorilo.
Fotografija je simbolična. Foto: Leon Vidic, Slovenske novice
Fotografija je simbolična. Foto: Leon Vidic, Slovenske novice
N. Č.
 30. 3. 2026 | 07:45
3:12
Na območju Podkraja pri Mežici, natančneje na Kozlovem vrhu, so v večernih urah opazili rjavega medveda. Lovci so že napovedali pregled terena, domačine pa pozivajo k previdnosti, poroča portal Koroška čveka. Po prvih informacijah so medveda opazili okoli 21. ure. Gre za območje, kjer sicer zveri niso povsem neznane, a so takšna srečanja še vedno redka.

Na območju Brusnije, Podkraja in Loma velja posebno opozorilo. Sprehodi v naravi naj bodo omejeni ali vsaj zelo previdni, še posebej, če imate s seboj psa. Prav ti lahko sprožijo nepredvidljive reakcije pri divjih živalih. Lovci zato odsvetujejo gibanje na omenjenem območju, vsaj dokler ne bo jasno, ali se medved tam zadržuje dlje časa ali je šlo le za prehod.

»Medved je tu že dolgo«

Eden izmed domačinov je na družbenem omrežju zapisal, da medved na tem območju ni nič novega. Po njegovih besedah gre za naravni del okolja, ki ga ljudje pogosto po nepotrebnem dramatizirajo. »Medved je občasno vedno prisoten na tem območju. Tri minute preko meje je na vsakem vogalu tabla, da si na območju medveda, pri nas je pa to nerazumen strah in trepet, zaradi česa že ...«. Opozarja, da medved praviloma ne išče stika z ljudmi, temveč se jim izogiba. Težave nastanejo šele, ko človek posega v njegov prostor, bodisi z nepremišljenim približevanjem bodisi z vznemirjanjem.

Zveri vse pogosteje na Koroškem

Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) so v začetku meseca opozorili, da se prisotnost velikih zveri na Koroškem povečuje. Če so se še pred leti pojavljale le izjemoma, jih danes opažajo vse pogosteje, med njimi vola, pa tudi risa. Lani so enega medveda redno zaznavali na območju Koprivne, Tople in Bistre, po ocenah strokovnjakov naj bi šlo za mlajšega samca. Občasne sledi so zaznali tudi na Pohorju in Uršlji gori.

Nedavno so medveda opazili tudi tik čez mejo v Avstriji, na območju nad Črno na Koroškem. Župan avstrijske občine Globasnica Bernard Sadovnik je ob tem poudaril, da žival praviloma ne predstavlja nevarnosti, a je previdnost vseeno nujna.

Kaj storiti ob srečanju?

Na ministrstvu za naravne vire in prostor obiskovalcem narave priporočajo, da se po gozdu gibljejo umirjeno in se med hojo oglašajo, imajo pse na povodcu, se izogibajo približevanju mladičem ali hranjenju prostoživečih živali in ne puščajo ostankov hrane v naravi.

V primeru srečanja z veliko zverjo naj se umirijo, se ji ne približujejo ter se počasi umaknejo, pri tem pa tudi ne tečejo in povzročajo panike. »Posebna previdnost je priporočljiva v času poleganja mladičev ter ob mraku in zori, ko so zveri aktivnejše« so na ministrstvu opozorili prejšnji teden ob predstavitvi protokola za zbiranje informacij ter interventno ukrepanje v primerih neposrednega ogrožanja zdravja in varnosti ljudi zaradi velikih zveri.

PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PONOVNA UPORABA

To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
27. 3. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Smo res pripravljeni na to, kar prihaja?

Spominčica – Alzheimer Slovenija je v preteklih letih pomembno prispevala k razvoju strokovne razprave o demenci v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
26. 3. 2026 | 15:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Bolečine v hrbtu, ki ne minejo? Vzrok vas lahko preseneti

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NASLEDSTVO

Skrita težava slovenskega gospodarstva, o kateri se premalo govori

Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
Promo Slovenske novice27. 3. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Stil
POMEMBEN POTENCIAL

Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Praznično
VELIKA NOČ

Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
27. 3. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
TOPLOTNA ČRPALKA

Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
OBČUTLJIVA PREBAVA

Stres in prebava: kako prehrana vpliva na počutje

Napihnjenost, bolečine in nihanje prebave imajo pogosto skupni imenovalec. Rešitve pa so bližje, kot si mislite.
27. 3. 2026 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
