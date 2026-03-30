Pri Mežici opazili medveda, lovci odsvetujejo sprehode! Za ta območja velja posebno opozorilo

Na območju Podkraja pri Mežici, natančneje na Kozlovem vrhu, so v večernih urah opazili rjavega medveda. Lovci so že napovedali pregled terena, domačine pa pozivajo k previdnosti, poroča portal Koroška čveka. Po prvih informacijah so medveda opazili okoli 21. ure. Gre za območje, kjer sicer zveri niso povsem neznane, a so takšna srečanja še vedno redka.

Na območju Brusnije, Podkraja in Loma velja posebno opozorilo. Sprehodi v naravi naj bodo omejeni ali vsaj zelo previdni, še posebej, če imate s seboj psa. Prav ti lahko sprožijo nepredvidljive reakcije pri divjih živalih. Lovci zato odsvetujejo gibanje na omenjenem območju, vsaj dokler ne bo jasno, ali se medved tam zadržuje dlje časa ali je šlo le za prehod.

»Medved je tu že dolgo«

Eden izmed domačinov je na družbenem omrežju zapisal, da medved na tem območju ni nič novega. Po njegovih besedah gre za naravni del okolja, ki ga ljudje pogosto po nepotrebnem dramatizirajo. »Medved je občasno vedno prisoten na tem območju. Tri minute preko meje je na vsakem vogalu tabla, da si na območju medveda, pri nas je pa to nerazumen strah in trepet, zaradi česa že ...«. Opozarja, da medved praviloma ne išče stika z ljudmi, temveč se jim izogiba. Težave nastanejo šele, ko človek posega v njegov prostor, bodisi z nepremišljenim približevanjem bodisi z vznemirjanjem.

Zveri vse pogosteje na Koroškem

Na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS) so v začetku meseca opozorili, da se prisotnost velikih zveri na Koroškem povečuje. Če so se še pred leti pojavljale le izjemoma, jih danes opažajo vse pogosteje, med njimi vola, pa tudi risa. Lani so enega medveda redno zaznavali na območju Koprivne, Tople in Bistre, po ocenah strokovnjakov naj bi šlo za mlajšega samca. Občasne sledi so zaznali tudi na Pohorju in Uršlji gori.

Nedavno so medveda opazili tudi tik čez mejo v Avstriji, na območju nad Črno na Koroškem. Župan avstrijske občine Globasnica Bernard Sadovnik je ob tem poudaril, da žival praviloma ne predstavlja nevarnosti, a je previdnost vseeno nujna.

Kaj storiti ob srečanju?

Na ministrstvu za naravne vire in prostor obiskovalcem narave priporočajo, da se po gozdu gibljejo umirjeno in se med hojo oglašajo, imajo pse na povodcu, se izogibajo približevanju mladičem ali hranjenju prostoživečih živali in ne puščajo ostankov hrane v naravi.

V primeru srečanja z veliko zverjo naj se umirijo, se ji ne približujejo ter se počasi umaknejo, pri tem pa tudi ne tečejo in povzročajo panike. »Posebna previdnost je priporočljiva v času poleganja mladičev ter ob mraku in zori, ko so zveri aktivnejše« so na ministrstvu opozorili prejšnji teden ob predstavitvi protokola za zbiranje informacij ter interventno ukrepanje v primerih neposrednega ogrožanja zdravja in varnosti ljudi zaradi velikih zveri.