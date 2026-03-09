Pri nas država, drugod plačali sami, evakuacija slovenskih državljanov je končana

NA PLEČIH JAVNIH FINANC

Z devetimi letali so jih rešili 912. V Sloveniji reševanje na plečih javnih financ, po svetu zaračunali do 2000 evrov.

Na brniškem letališču sta v soboto ponoči pristali še zadnji dve letali z evakuiranimi slovenskimi državljani, s tem pa se je končala evakuacija s kriznega območja na Bližnjem vzhodu. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so v devetih čarterskih letih skupno prepeljali 912 Slovencev in 146 državljanov EU in drugih držav, med njimi so bili Francozi, Hrvati, Italijani, Slovaki, Španci in Čehi. Slovenska vlada je za stroške evakuacije svojih državljanov iz splošne proračunske rezerve zagotovila 1,5 milijona evrov, s katerimi je pokrila najem čarterskih letal ter vso logistiko in ...