Pri nas izbrali najlepše hiše, kmetije in balkone (FOTO)

Ocenjevalni komisiji TD Bled in Bohinjska Bela sta podelili priznanja za najlepše hiše, kmetije in balkone. Na Bledu so jih prejeli družine Dolar, Vidic, Čuk, Kerčmar, Kobilica, Lah, Tratar in Ulčar ter Martina Pretnar, Rozi Špilak, Toni Vidic, Tim Dekleva in Bojan Turk.

Najzaslužnejši so prejeli priznanja. FOTOGRAFIJE: TD Bled

V kategoriji turističnih kmetij sta letos izstopali Antonija Žerovc in družina Markelj, priznanje so prejeli še Rezka Mandeljc, Luka Vahtar ter družine Pretnar, Mučič, Mulej Mezeg, Urbančič, Kovač, Šorli, Soklič, Šolar, Rauh-Ferjan, Šlibar in Colja. Za najlepše urejene kmetije na Bledu so nagradili družine Pazlar, Poljanec in Repe. Priznanje za najlepši balkon sta prejela Sandra in Karel Vuica.

Sandra in Karel Vuica imata najlepši balkon.

Na Bohinjski Beli je komisija izbrala pet dobitnikov priznanj, to so družine Rozman, Mužan, Štavarjevi, Strgar in Dolinar Krainer. Organizatorji so poudarili pomen skrbi za urejeno okolico in se zahvalili vsem, ki to počnejo še posebno zavzeto.