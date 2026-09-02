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EUROSTAT

Pri nas skoraj najmanj brezposelnih

Najnižja stopnja brezposelnosti je na Češkem, Poljskem in v Sloveniji, najvišja na Finskem in v Španiji.
Za brezposelnost med mladimi v Sloveniji Eurostat ni imel podatkov. FOTO: Blaž Samec
Za brezposelnost med mladimi v Sloveniji Eurostat ni imel podatkov. FOTO: Blaž Samec
STA
 2. 9. 2026 | 05:13
1:29
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Kot je objavil evropski statistični urad Eurostat, je stopnja brezposelnosti na območju EU julija znašala 6,1 odstotka, v Sloveniji pa 3,5 odstotka in je tako še naprej med najnižjimi v EU.

V EU je bilo julija 13,516 milijona brezposelnih, od tega v območju z evrom 11,264 milijona. Število je v primerjavi z junijem v EU padlo za 41.000, v območju z evrom pa je ostalo nespremenjeno. Stopnja brezposelnosti je bila najnižja na Češkem (3,3 odstotka), sledile so Poljska (3,4), Slovenija in Malta (3,5). Pri nas je bila nižja kot junija, ko je bila po podatkih Eurostata pri 3,8 odstotka.

Najvišja stopnja brezposelnosti je bila medtem na Finskem (10,5 odstotka) in v Španiji (10 odstotkov). Julija je bila v EU med ženskami 6,3-odstotna, med moškimi pa 5,9-odstotna. Med mladimi do 25 let jih je bilo v EU julija brezposelnih 2,930 milijona, od tega 2,371 milijona v območju z evrom. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v celotni EU pri 15,1 odstotka, medtem ko je bila v evrskih državah pri 14,9. Za brezposelnost med mladimi v Sloveniji Eurostat ni imel podatkov.

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